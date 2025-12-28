ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie s'est déclaré samedi soir dans un immeuble de Gossau, dans le canton de Saint-Gall. Une personne est décédée. Son identité n'a pas encore été établie, a précisé la police dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche.
Un gros incendie
Au total, 25 personnes ont été évacuées des 36 appartements. Les personnes évacuées ont été hébergées dans une salle de gymnastique, située à proximité. Le feu a nécessité l'intervention d'un grand nombre de pompiers, de services de secours et de policiers, précise le texte.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit