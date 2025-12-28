Une personne a été retrouvée morte samedi soir dans un immeuble d'habitation à Gossau (SG) après qu'un incendie s'est déclaré. Les habitants ont dû être évacués des lieux.

Une personne décédée dans l'incendie d'un immeuble à Gossau

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré samedi soir dans un immeuble de Gossau, dans le canton de Saint-Gall. Une personne est décédée. Son identité n'a pas encore été établie, a précisé la police dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche.

Un gros incendie

Au total, 25 personnes ont été évacuées des 36 appartements. Les personnes évacuées ont été hébergées dans une salle de gymnastique, située à proximité. Le feu a nécessité l'intervention d'un grand nombre de pompiers, de services de secours et de policiers, précise le texte.