Un tremblement de terre de 3,8 sur l'échelle de Richter a frappé l'est de la Suisse dimanche matin. Un géologue a confirmé qu'il n’y avait aucun danger après un petit éboulement près de Flums (SG).

ATS Agence télégraphique suisse

Un géologue a levé l'alerte au-dessus de Flums (SG) après le séisme qui a secoué la région de Walenstadt (SG) dans la nuit de samedi à dimanche. Le tremblement de terre a entraîné un petit éboulement, sans mettre en danger la population.

La zone a été examinée par un géologue muni d'un drone, a indiqué à Keystone-ATS le maire de Flums, Christoph Gull. Le spécialiste a pu écarter tout risque de nouveaux éboulements dus au séisme du week-end dernier.

Dimanche à 4h24 du matin, le Service sismologique suisse a enregistré un séisme d'une magnitude de 3,8 degrés sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre se situait à environ six kilomètres à l'est de Walenstadt. La secousse a pu être ressentie dans toute la Suisse.