Prévu au printemps prochain
Daniel Frutig-Meier nommé à la direction de RUAG International

Le Conseil fédéral a nommé Daniel Frutig-Meier président du conseil d'administration de RUAG International. Cet ingénieur de 63 ans, fort d'une vaste expérience en tant que CEO et président dans des entreprises technologiques, prendra ses fonctions au printemps 2026.
Publié: il y a 11 minutes
Daniel Frutig-Meier prendra ses fonctions au printemps 2026.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a nommé vendredi Daniel Frutig-Meier président du conseil d'administration de RUAG International, société mère de Beyond Gravity. M. Frutig-Meier succédera au printemps prochain à Rainer Schulz.

Daniel Frutig-Meier, 63 ans, intégrera d'abord le conseil d’administration en tant que membre régulier en janvier, puis prendra ses fonctions de président lors de l’assemblée générale ordinaire de 2026, prévue au printemps, précise le Conseil fédéral dans un communiqué.

Et d'estimer qu'avec sa longue et vaste expérience de CEO et de président de conseil d'administration dans des entreprises internationales axées sur les technologies et la production, dont Swisscom Immobilien AG et Cicor, M. Frutig-Meier «correspond parfaitement» au profil recherché. Il fait également preuve de «la sensibilité nécessaire pour évoluer dans le milieu politique» et possède de l’expérience dans la direction stratégique au plus haut niveau.

A la tête de plusieurs entreprises

Daniel Frutig-Meier a étudié l'ingénierie en chauffage, ventilation et climatisation à la Haute école de Lucerne (HSLU). Il est également titulaire d'un Master of Business Administration de l'Université de Saint-Gall, où il a aussi suivi diverses formations continues ainsi à l’International School for Management Development à Lausanne et à l’INSEAD à Fontainebleau (F).

Il a dirigé plusieurs entreprises, notamment Swisscom Immobilien AG (2003-2005), les Global Support Services pour Compass Group (2005-2011), Arbonia (2011-2014) et Medela (2015-2017). Depuis 2020, il est administrateur professionnel et partenaire au sein du réseau de CYCLAD Experts.

Frutig-Meier succédera à Rainer Schulz, qui ne se représente pas pour un nouveau mandat.

