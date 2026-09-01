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La circulation sera déviée
Le tunnel du Gothard ferme quatre nuits par semaine en septembre

Le tunnel routier du Gothard fermera quatre nuits par semaine dès le 7 septembre pour travaux. Entre Göschenen et Airolo, la circulation sera déviée par le col. Poids lourds stoppés dès 19h30.
Publié: il y a 35 minutes
Le tunnel routier du Gothard fermera quatre nuits par semaine dès le 7 septembre
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le tunnel routier du Gothard fera l'objet de plusieurs fermetures nocturnes en semaine dès lundi prochain et jusqu'à début octobre en raison de travaux d'entretien. Durant ces périodes, le trafic voyageurs sera dévié par la route du col du Gothard.

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Le tunnel routier sera fermé quatre nuits par semaine (du lundi au vendredi) du 7 au 11 septembre, du 14 au 18 septembre, du 21 au 25 septembre et du 28 septembre au 2 octobre, indiquent mardi les autorités uranaises. Il sera encore fermé deux nuits du 5 au 7 octobre.

La mesure concerne tout le trafic routier entre Göschenen (UR) et Airolo (TI). Les fermetures hebdomadaires interviendront de 20h00 à 05h00. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes seront arrêtés aux portails nord et au sud dès 19h30.

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