Elections à Yverdon
La droite se lance à cinq pour la course à la Municipalité

L'Entente Yverdonnoise présente cinq candidats pour les élections municipales de 2026 à Yverdon. La droite vise à reprendre la majorité avec deux municipaux sortants et trois nouveaux candidats, proposant une alternative à la gouvernance actuelle de gauche.
Publié: 18:31 heures
La droite se lance à cinq candidats dans la course à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Sous l'étiquette de l'Entente Yverdonnoise, la droite lance cinq candidats dans la course à la Municipalité lors des communales de mars 2026. PLR, UDC et Vert'libéraux ont annoncé vendredi qu'ils présentaient les deux municipaux sortants PLR Christian Weiler et François Armada, ainsi que Sophie Pistoia-Grosset (UDC), Pierre-Henri Meystre (Vert'libéral) et Dominique Viquerat (PLR).

«Face à une Municipalité actuellement dominée par la gauche, notre volonté est claire: offrir aux Yverdonnoises et Yverdonnois une véritable alternative, crédible, dynamique et ancrée dans la réalité quotidienne de notre ville. L'objectif est ambitieux: reprendre la majorité et proposer une gouvernance tournée vers l'action, la responsabilité et le bon sens», écrit l'Entente dans un communiqué.

Cinq priorités

Celle-ci se fixe cinq priorités: la sécurité et la lutte contre le deal de rue, le développement du sport, la mobilité et un parking souterrain sous la place d'Armes, l'économie de proximité et, enfin, un retour à l'équilibre budgétaire des finances publiques.

Christian Weiler est l'actuel municipal en charge de la sécurité publique et François Armada le municipal en charge des bâtiments et des sports. Sophie Pistoia-Grosset est conseillère communale et présidente de la section yverdonnoise de l'UDC. Pierre-Henri Meystre est aussi conseil communal, président de la section Jura-Nord vaudois des Vert'libéraux. Dominique Viquerat est, lui, un ancien conseiller communal.

Alliance aussi à gauche

Du côté de la gauche, le PS reconduit les sortants Brenda Tuosto et Julien Wicki ainsi qu'une troisième candidate, Majda LMati. Le parti de la rose refait alliance avec les Vert-e-s, avec les deux sortants Carmen Tanner et Benoist Guillard.

L'actuel exécutif de la cité thermale, à nette majorité de gauche, est composé du syndic Pierre Dessemontet (PS), qui a annoncé qu'il ne rempilerait pas, de la co-syndique Carmen Tanner (Vert-e-s), de Brenda Tuosto (PS), Julien Wicki (PS), Benoist Guillard (Vert-e-s), François Armada (PLR) et Christian Weiler (PLR).

