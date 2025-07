À Paléo, certains viennent pour la musique, d’autres pour l’amour. Céline et Gaëtan, eux, ont mêlé les deux. Grâce à la générosité des festivaliers et à des milliers de gobelets consignés, ils ont financé une bague de fiançailles, puis leur mariage.

1/2 Céline et Gaëtan ont posé à nouveau pour la photographe Manon Voland en 2025, avec leurs panneaux lumineux. Photo: Manon Voland - manonvoland.com - @manonvoland

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Chaque été, un territoire un peu particulier émerge au cœur de la Plaine de l’Asse. Pendant six jours, Paléo devient la troisième ville romande, avec ses 50’000 festivaliers quotidiens, ses rues de copeaux, ses bars éphémères et ses scènes électrisées. Cette communauté spontanée, où tout est pensé pour vibrer ensemble, mérite qu’on s’y attarde. Cette année, Blick est allé à la rencontre de ces «habitants», pour récolter leurs histoires, leurs rituels… et parfois, leurs souvenirs les plus inattendus.

Comme celui de Céline et Gaëtan, dont le mariage a été largement sponsorisé... par des gobelets Paléo! Mieux encore: l'achat de la bague de fiançailles a aussi été aidé par une première «opération gobelets».

D'abord, la bague de fiançailles

Nous rencontrons les mariés jeudi. Ils sont accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2020 et en 2025, et ont un message pour les festivaliers: «Nous sommes toujours ensemble et on s'aime toujours autant. Vous avez bien fait de nous donner vos gobelets!» Tout commence en 2017, quand Gaëtan veut offrir à sa promise une jolie bague pour la demande en mariage. «J'ai pris un carton et un stylo, et je me suis fait un petit panneau qui disait: 'J'ai besoin de vos verres pour la bague de fiançailles'.»

Le père de famille n'en était pas à son coup d'essai, question récup'. «Quand j'étais ado et que les verres consignés ont été introduits par le festival, on les récupérait avec mes cousins et mes frères et sœurs. On fouillait Paléo pour les trouver et on s'achetait des crêpes avec les consignes.» Ce qui marchait pour les crêpes marche aussi pour la bague. «Les gens étaient adorables, on est resté jusqu'à très tard tous les soirs.»

«Si on vous aide, vous restez ensemble»

Naturellement, en 2019, le couple pense au gobelet pour s'offrir le mariage de ses rêves. «Cette fois, on y est allé plus fort, raconte Gaëtan. On a acheté des fils de LED pour faire briller les panneaux dans la nuit. On les a doublés pour qu'ils soient visibles à l'avant et à l'arrière.» Céline se souvient de la générosité des gens. Elle pose sa main sur son cœur. «C'était très touchant, les gens nous ont énormément aidé. On n'a jamais pu remercier tout le monde alors c'est l'occasion. Quand on se postait vers la sortie, on nous jetait des verres dessus en criant 'Vive les mariés!'»

Les deux ont aussi en mémoire des réactions, très minoritaires, plus mitigées. «Certains nous ont pris pour des rats, illustre Gaëtan. Mais d'autres nous prévenaient: s'ils nous aidaient, on devait rester ensemble.» Un investissement qui s'est avéré solide.

Joli pactole

Au total, Céline et Gaëtan ont récolté plus de 5000 francs. «C'est ce qu'il nous restait après avoir bien mangé au festival durant la semaine, et offert les repas à nos petits assistants», détaille Céline. «Ma sœur nous aidait à récolter les verres et à amener des sacs de 200, 300 gobelets au bar, plusieurs fois par soir», développe Gaëtan. D'autres membres de leur famille ont mis la main à la pâte pour réaliser ce rêve.

Cette épopée a permis au couple d'offrir notamment un bon repas à ses invités. «On a dit au mariage que le dîner, c'était grâce aux festivaliers de Paléo. C'était un tellement beau souvenir», sourit Céline. Et aujourd'hui, elle peut le dire: «Le mariage a eu lieu à Versoix, le 14 septembre 2019. Quand on ramassait les gobelets, on nous a beaucoup demandé où ça aurait lieu. Mais on ne pouvait pas prendre le risque d'avoir 3000 invités surprise», rigole le couple.

La relève est déjà assurée

Depuis, leur idée géniale a figuré dans l'exposition photo de Manon Voland, présentée à la Plaine de l'Asse. Une carte blanche dans laquelle on retrouvait aussi un certain groupe de Pac-Man lumineux.

Et aujourd'hui, Céline et Gaëtan n'hésitent pas à aider les ados qui viennent leur demander leurs gobelets et leurs assiettes. En attendant que leurs filles, déjà habituées de Paléo, fassent la même chose?