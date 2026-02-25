DE
Pour six à huit jeunes
Bienne ouvrira une maison pour les filles victimes de violences

Une maison d’accueil pour filles victimes de violences ouvrira en juin à Bienne. Gérée par Solidarité femmes dans un projet pilote, elle accueillera 6 à 8 jeunes vulnérables de 14 à 20 ans.
Une maison d’accueil pour filles victimes de violences doit ouvrir en juin à Bienne. Le site sera géré par l'association Solidarité femmes pour les trois prochaines années dans le cadre d’un projet pilote mandaté par le canton de Berne.

Bilingue, le lieu offrira un hébergement sûr et un accompagnement pour six à huit filles et jeunes femmes vulnérables âgées entre 14 et 20 ans, a indiqué mercredi devant la presse Solidarité femmes Bienne & Region. L'association est reconnue comme centre au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).

Après quinze années d’engagement en faveur d’une maison d’accueil à Bienne, le projet se concrétise enfin, ont précisé les intervenants. Les préparatifs sont en cours et les activités démarreront en juin. Le site apporte ainsi une contribution importante à la protection des filles et jeunes femmes victimes de violences.

La première offre bilingue

La maison biennoise constitue la première offre bilingue et le deuxième établissement de protection de ce type en Suisse. Jusqu'à présent, la maison d'accueil pour filles de Zurich disposait de sept places pour les filles et les jeunes femmes victimes de violences graves.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

