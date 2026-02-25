Une maison d’accueil pour filles victimes de violences doit ouvrir en juin à Bienne. Le site sera géré par l'association Solidarité femmes pour les trois prochaines années dans le cadre d’un projet pilote mandaté par le canton de Berne.
Bilingue, le lieu offrira un hébergement sûr et un accompagnement pour six à huit filles et jeunes femmes vulnérables âgées entre 14 et 20 ans, a indiqué mercredi devant la presse Solidarité femmes Bienne & Region. L'association est reconnue comme centre au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).
Après quinze années d’engagement en faveur d’une maison d’accueil à Bienne, le projet se concrétise enfin, ont précisé les intervenants. Les préparatifs sont en cours et les activités démarreront en juin. Le site apporte ainsi une contribution importante à la protection des filles et jeunes femmes victimes de violences.
La première offre bilingue
La maison biennoise constitue la première offre bilingue et le deuxième établissement de protection de ce type en Suisse. Jusqu'à présent, la maison d'accueil pour filles de Zurich disposait de sept places pour les filles et les jeunes femmes victimes de violences graves.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
