DE
FR

Le fier rouge
Le rare cépage Cornalin ne pousse pratiquement qu'en terres valaisannes

Par rapport à leur taille, les régions viticoles suisses proposent une variété de cépages unique au monde. Le Valais, en particulier, est considéré comme un trésor de raretés. L'une d'entre elles, le Cornalin, a bien failli disparaître.
Publié: il y a 56 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
1/4
Le Valais possède une énorme diversité de cépages autochtones.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_707.JPG
Ursula Geiger

Cette variété très ancienne est originaire du Valais depuis le 14e siècle et s'appelait autrefois «Landroter» ou le «Rouge du Pays». Le Cornalin est en réalité originaire de la vallée d'Aoste, en Italie. Lorsqu'au début du 19e siècle, on planta en Valais principalement du pinot noir, du gamay et du chasselas, le cépage faillit disparaître.

Son sauvetage a eu lieu dans les années 1970: les quelques pieds restants ont été multipliés par bouturage et des parcelles ont été replantées avec eux. Aujourd'hui, il y a à nouveau 165 hectares de Cornalin en Valais. Dans cette ambiance de renouveau, le cépage a reçu un nouveau nom: Cornalin, comme le cépage rouge du Val d'Aoste, devait s'appeler.

Une randonnée transalpine

Mais il y a un hic: le Cornalin valaisan et le cépage du même nom de la vallée italienne voisine ne sont pas identiques. Celui de la vallée d'Aoste correspond en vérité au cépage valaisan humagne rouge. Celle-ci a été transportée il y a une centaine d'années de la vallée d'Aoste à la vallée du Rhône en passant par le Grand-Saint-Bernard, où elle a trouvé des conditions idéales.

A lire aussi
Comment faire pousser de la vigne sur votre balcon ou terrasse?
Conseils de jardinage urbain
Comment faire pousser de la vigne sur votre balcon ou terrasse?
Vous devriez goûter ces trois Petite Arvine
La star des blancs valaisans
Vous devriez goûter ces trois Petite Arvine

Mais peu importe, le Cornalin valaisan est l'un des vins rouges suisses les plus raffinés que l'on puisse avoir dans son verre. Son parfum typique est celui des myrtilles des bois, du sureau et de la cerise noire. Des herbes méditerranéennes comme le thym et le romarin ainsi que de délicates notes de violette soutiennent le fruit et créent de la complexité.

Un excellent compagnon de repas

En bouche, le Cornalin apporte de la puissance, une acidité mûre et une belle structure tannique, d'autant plus élégante que le vin a été élevé sous-bois. Le Cornalin se marie bien avec les plats de viande, qu'ils soient grillés ou braisés.

En raison de ses fines herbes aromatiques, le Cornalin accompagne aussi bien un gigot d'agneau qu'une ratatouille, avec beaucoup d'aubergines et de poivrons. Les plus patients laissent le Cornalin vieillir quelques années. Ce rouge rare du Valais accompagne alors parfaitement certains fromages comme le sbrinz mûr, la Tête de Moine et bien sûr la raclette.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Avec vidéo
Présenté par
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus