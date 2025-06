Vous devriez goûter ces trois Petite Arvine

1/6 Trois Petite Arvine qui font plaisir dans le verre. Photo: Ursula Geiger

Ursula Geiger

Le cépage blanc Petite Arvine fait partie du Valais comme le Cervin. C'est l'un des principaux cépages indigènes. Et une vraie Valaisanne. Elle est connue dans la vallée du Rhône depuis 1602 et on y produit les meilleurs vins. Il n'y a que dans la vallée d'Aoste voisine, en Italie, où ce cépage est cultivé depuis les années 1970, que les qualités sont comparables à celles du Valais.

Pourquoi en est-il ainsi? Le raisin blanc et compact aime la chaleur du Valais, les sols perméables et les expositions sans vent. Les vignobles en terrasses du Valais, nichés sur les flancs abrupts des montagnes, offrent des conditions idéales.

Un fruité fin et une acidité accrocheuse

Lorsque ses vins sont vinifiés en sec, ils offrent un fin fruit exotique, une acidité agréable et des notes légèrement salées. Un peu de sucre résiduel lui convient également et un élevage délicat en fûts lui confère d'autres dimensions gustatives.

La Petite Arvine est un très grand numéro dans le domaine des vins doux. L'étiquette porte alors la mention «Grains nobles». Ce sont des vins rares dont il est difficile de se passer. Ils sentent l'abricot bien mûr, la mangue, le coing, le miel et les noix grillées.

Petite Arvine «Pierra Platta» 2023

Pierre-Eli Carron fait partie des jeunes vignerons talentueux du canton. Ses vignes sont situées à Fully, le fief de la Petite Arvine dans la vallée. Depuis quelques années, les viticulteurs de la localité misent sur la Petite Arvine de vignobles isolés. Pierra Platta est le nom du vignoble dans lequel poussent les raisins pour ce vin. Pierre-Eli Carron est un maître de l'élégance et de la finesse: des notes fruitées délicates, un peu de pamplemousse, un soupçon d'exotisme, le tout parfaitement équilibré et complexe. Un palais maniable avec une acidité mûre et un soupçon de citron salé en fin de bouche. Ce plaisir coûte 29 francs.

Petite Arvine Bibacchus «Les Terrasses du Rhône» 2023

Ce classique de 13,5% offre tout un bouquet d'arômes: Mangue, poire mûre et notes fleurales. Les arômes herbacés et épicés assurent la longueur en finale en bouche. Le vin idéal pour le printemps, qui accompagne les salades riches en herbes fraîches et les plats de poisson. Ou pour le premier apéro en plein air. Son prix: environ 18 francs.

Petite Arvine Tourbillon «Les Domaines» 2019

Tourbillon est le nom du vignoble qui se trouve à Sion entre la basilique de Valère et le château de Tourbillon. Et comme c'est l'un de mes vignobles préférés, j'ai toujours quelques bouteilles de Tourbillon dans ma cave. Il y a trois ans, au début de l'été, j'ai arpenté le terrain pendant une heure avec une botaniste. Nous avons pu répertorier plus de 80 espèces végétales différentes. On ne peut pas faire plus en matière de biodiversité. Le vin est élevé en fûts de chêne. Les arômes sont puissants: fleurs blanches, calendula et arnica donnent le coup d'envoi, puis viennent de fines notes de rhubarbe. Les 34 francs sont un investissement de plaisir qui en vaut la peine.