Avec un peu d'habileté et de patience, vous pourrez transformer votre terrasse et balcon en une oasis de vignes. Etes-vous prêt à vous transformer en vigneron urbain?

1/5 Avec de la patience et de l'habileté, votre balcon peut vite se transformer en un véritable petit vignoble Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Le jardinage urbain est très à la mode de nos jours. Tomates, herbes aromatiques et salades poussent depuis bien longtemps dans des pots et des plates-bandes surélevées sur les balcons et les terrasses des villes. Mais qu'en est-il de la vigne? Peuvent-elles, elles aussi, pousser dans un petit espace? La réponse est oui, et même étonnamment bien. Alors avec un peu de patience et le bon cépage, votre balcon peut rapidement devenir un véritable petit vignoble urbain.

La vigne est une plante résistante qui s'adapte très bien à différentes conditions. Sous nos latitudes, un endroit ensoleillé est un avantage. Un grand pot d'au moins 30 litres donnera également suffisamment d'espace aux racines. En outre, les vignes sont peu exigeantes et se contentent de peu de nutriments. N'arroser que modérément, car elles n'aiment pas du tout l'eau stagnante.

Variétés résistantes aux champignons, idéales pour les balcons urbains

Les variétés robustes et résistantes aux champignons comme Solaris ou Regent sont idéales pour les balcons urbains. Elles s'accommodent bien du climat en ville et nécessitent moins de soins que les vignes classiques.

On peut trouver de jeunes plants pré-cultivés dans des magasins spécialisés. En plus, ils sont souvent déjà pourvus de pousses vigoureuses. Ajoutez-y une petite pergola ou un fil de fer tendu. Ils aideront la plante à grimper, tout en apportant une ambiance méditerranéenne à la terrasse.

En hiver, les vignes doivent être taillées, car cela favorise leur croissance et permet d'obtenir de belles grappes l'été d'après. La récolte reste certes raisonnable, mais il y a quelques avantages à pratiquer le jardinage urbain: quelques baies sucrées à la fin de l'été et un toit de feuilles vertes comme protection naturelle contre les regards. Cela en vaut toujours la peine. Et qui sait, peut-être que votre balcon urbain deviendra bientôt le point de départ de votre propre petit projet viticole.