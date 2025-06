1/12 La Bourgogne est une référence non seulement pour le pinot noir, mais aussi pour le chardonnay. Photo: Shutterstock

De la Bourgogne aux Côtes du Rhône, de la Loire à la Champagne: la France est un véritable patchwork de terroirs et de traditions. Il est rare qu’un pays vive le vin de manière aussi naturelle et à tous les niveaux, des carafes de bistrot jusqu’aux tables des grands restaurants. Ici, l’origine et la signature comptent plus que les tendances ou le tapage. Chaque région a ses héros: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah et, surtout, l’art de l’assemblage. Ce qui suit est un voyage personnel à travers cinq des plus beaux chapitres de cette grande histoire.

Bourgogne: entre grands crus et secrets bien gardés

Rarement une région n’a été aussi intimement liée à un seul cépage blanc que la Bourgogne au Chardonnay. Sur des sols calcaires façonnés par des mers anciennes, ce cépage déploie ici une précision et une complexité qui font référence dans le monde entier. Le climat est continental, avec des hivers froids, des étés chauds et parfois des gelées tardives. Des conditions idéales pour une maturation lente et des arômes complexes. Tandis que les Grands Crus de la Côte de Beaune nécessitent souvent des décennies pour s’exprimer, le sud de la Bourgogne se montre plus accessible. Dans le Mâconnais, naissent des vins élégants, fruités, avec fraîcheur, charme et structure. L’appellation Mâcon-Lugny – autour du village du même nom – s’est fait un nom avec des vins blancs fins, marqués par leur terroir. Ici, les sols calcaires rencontrent de vieilles vignes de Chardonnay. Le résultat: des vins à la fruité net, à l’acidité vive et à une touche d’onctuosité: une Bourgogne sans prétention, mais avec un artisanat sincère.

Le franc Mâcon-Lugny Les Genièvres Domaine Thevenard, 19.95 francs

Un nez aux arômes de pomme, poire, mirabelle et fleurs blanches, accompagnés d’une touche de vanille et de brioche. En bouche, crémeux sans lourdeur, soutenu par une acidité minérale vive. Subtil et complexe à la fois, avec une finale saline. Excellent avec du poulet de Bresse à l’estragon, du sandre poêlé au beurre citronné ou un chèvre tiède sur rösti au miel. Mâcon-Lugny Les Genièvres Domaine Thevenard, 19.95 francs

Loire: le Sauvignon Blanc entre calcaire, fraîcheur et caractère

Vue du ciel, la Loire, plus long fleuve de France, est un ruban vert de châteaux, de jardins et de vignes. Dans ses zones centrales, autour de Sancerre et Pouilly-sur-Loire, le Sauvignon Blanc montre tout son potentiel: des arômes limpides, une élégance fraîche et une précision minérale. Le secret réside dans les sols: silex, marnes calcaires et argiles donnent structure et un spectre aromatique unique. Le climat y est frais, avec de forts écarts de température entre le jour et la nuit, qui favorisent fraîcheur et finesse. Alors que le Sancerre paraît souvent plus fruité, le Pouilly-Fumé est plus austère, minéral, avec une note fumée, d’où son nom. Les vignerons de la région misent sur une vinification discrète: pas de barriques, pas d’effets de style. Le Sauvignon Blanc reste ainsi pur et sans artifice. Les amateurs de blancs secs et marqués par leur terroir trouveront leur bonheur dans la Loire.

L'exemplaire Pouilly-Fumé AOC Fournier Père et Fils, 19.95 francs Un Sauvignon ligérien exemplaire! Un nez aux arômes de citron, groseille à maquereau, feuille de cassis et une pointe de silex. et une bouche à la structure acide tendue, fluide et à la finale longue et minérale. Un vin discret, mais profond. Parfait avec du sandre au beurre de fenouil, du chèvre gratiné, des huîtres ou, plus classique, un Crottin de Chavignol.

Champagne: là où le vin devient étoile

La Champagne n’est pas un vin, c’est un mythe: né du calcaire et de la patience, sublimé par l’artisanat et le temps. Autour de Reims, Épernay et la Côte des Blancs règne un climat frais, parfait pour des vins de base à forte acidité et faible teneur en alcool. Les sols crayeux retiennent chaleur et humidité. Associés à la méthode traditionnelle (une seconde fermentation en bouteille), ils donnent naissance à des mousseux fins et élégants. Le Chardonnay apporte fraîcheur et finesse, le Pinot Noir la structure et des notes de fruits rouges, le Pinot Meunier du corps et du charme. L’art réside dans l’assemblage: réunir cépages, millésimes et terroirs avec harmonie. Puis viennent la seconde fermentation, l’élevage sur lies, le remuage, le dégorgement. Un processus d’une grande précision. Les bons champagnes ne sont pas des vins tapageurs, mais des œuvres d’orfèvre. Parfois, une seule gorgée suffit à comprendre pourquoi le monde entier en est fasciné depuis des siècles.

Le classique Champagne Veuve Marjolaine, 19.90 francs Tradition champenoise, goût raffiné, petit prix. Nez de pomme verte, agrumes, amandes et brioche fraîche. Bouche à la fois crémeuse et vive, texture élégante, acidité marquée, fines bulles. Un Brut équilibré, gourmand, avec de la profondeur. Idéal avec des noix de Saint-Jacques, un tartare de saumon, une terrine – ou en apéritif avec du pain au levain et une pincée de fleur de sel.

Vallée du Rhône septentrionale: l’âme de la Syrah

Dans la vallée étroite du Rhône nord, le fleuve serpente entre de raides coteaux granitiques. On y cultive presque exclusivement un cépage: la Syrah. Sauvage, sombre, profonde. Les vignobles en terrasses de l’Hermitage, de Côte-Rôtie ou de Saint-Joseph ne sont pas seulement spectaculaires, elles donnent aussi naissance à des vins au fort caractère. Le climat y est continental à influence méditerranéenne, le mistral assèche les vignes et rafraîchit les nuits. La Syrah y révèle une autre facette qu’au sud ou outre-mer. Moins de confiture, plus de poivre, des notes d’olive, de violette et de graphite. Saint-Joseph est l’AOC la plus charmeuse de la région: puissante mais pas rustique, fruitée sans être mièvre. Une Syrah dans sa forme la plus pure.

Le poivré Saint-Joseph AOP Domaine Courbis, 25.95 francs Une Syrah classique aux arômes de mûre, cassis, poivre noir, laurier et lard fumé. Bouche dense et juteuse, fruit mûr, fraîcheur minérale et tanins soyeux. Une Syrah puissante, sans excès, taillée, complexe, à la finale persistante. Accompagne parfaitement des côtelettes d'agneau grillées, un civet de gibier au genièvre ou des aubergines au four à la tapenade.

Rhône méridionale: là où soleil, cailloux et cépages fusionnent

Le sud de la Vallée du Rhône est une fête de lumière, de chaleur et de diversité. Entre Orange, Avignon et le mont Ventoux, la garrigue, les galets, la lavande et les oliviers façonnent le paysage, et les vins. Ici, aucun cépage ne domine seul: c’est le fruit d’une alliance. Du Grenache pour le fruit et la richesse, de la Syrah pour la structure et la profondeur, du Mourvèdre pour l’épice et la maturité. C’est ce qu’on appelle la cuvée GSM, et c’est l’épine dorsale de la région. Le climat est méditerranéen, le mistral protège des maladies, les sols vont du sable à l’argile en passant par les célèbres galets roulés. Les vins sont amples, épicés, accessibles, avec une expression sincère. Du simple Côtes du Rhône au complexe Châteauneuf-du-Pape, la région offre une grande qualité pour toutes les occasions.

Le simple Côtes du Rhône AOC Rouge Perrin Réserve, 12.95 francs Une Côtes du Rhône de carte postale: une couleur rubis profond, un nez de cerise noire, herbes séchées, poivre et une touche de cuir. Et une bouche ample, souple, avec des tanins mûrs et une finale épicée. Le Grenache amène le fruit velouté, la Syrah la charpente et le Mourvèdre une profondeur presque animale. Un vin parfait avec une ratatouille, de l'agneau au romarin, un bœuf mijoté ou une tomme de Provence affinée.

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.