Vaud et Lausanne activent leur plan canicule

Le canton de Vaud et Lausanne déclenchent leur alerte canicule dès vendredi. Les températures élevées persisteront jusqu'à la semaine prochaine. Les autorités appellent à la vigilance et à la solidarité envers les personnes vulnérables.

Plusieurs villes romandes ont activé leur plan canicule. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Vaud et la Ville de Lausanne déclenchent leur alerte et plan canicule dès vendredi, en raison des températures annoncées par les prévisions météorologiques. Les communes et institutions sociosanitaires vont ainsi déployer plusieurs mesures prévues dans leurs dispositifs respectifs.

Après un mois de juillet frais, les températures sont en forte hausse et se maintiendront à un niveau caniculaire jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins, indique le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Il est recommandé à chacun de se protéger de la chaleur, de s'hydrater suffisamment et de faire preuve de solidarité envers ses proches et son voisinage.

Plusieurs dispositifs en place

«Les institutions sociosanitaires, les communes et les partenaires concernés sont appelés à appliquer dès à présent les mesures prévues par leurs plans canicule qui visent à protéger les personnes les plus vulnérables et à garantir la continuité des soins», écrit le DSAS.

A Lausanne le dispositif «canicule» prévoit des visites auprès des 65 ans et plus afin de prévenir les atteintes à la santé en cas de chaleur accablante et prolongée. Il s'adresse plus particulièrement aux personnes seules, non suivies par un centre médico-social (CMS), ainsi que celles souffrant d'une affection chronique, écrit la Municipalité dans un communiqué.

Les personnes concernées, ou un membre de leur famille, peuvent contacter le numéro gratuit 0800 808 808, en service durant les jours de semaine. Lors de leur appel, leur demande sera enregistrée et elles pourront bénéficier d'une visite à domicile en cas de vague de chaleur. Les visiteuses et visiteurs seront clairement identifiables par un badge. La Municipalité précise que le numéro est exclusivement réservé aux habitants de la capitale vaudoise.



