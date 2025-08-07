Une vague de chaleur venue d'Espagne va frapper la Suisse romande ce week-end. Un météorologue attend des températures caniculaires à Genève et en Valais. Mais une tempête tropicale, en approche des côtes atlantiques, pourrait faire durer la transpi.

A partir de vendredi, les températures caniculaires seront au rendez-vous en Suisse. Et ça pourrait durer. Photo: MétéoSuisse

Les températures vont grimper en Suisse romande ce week-end… et un lointain coupable pourrait prolonger les choses. Dès vendredi, MétéoSuisse prévoit des températures maximales dépassant les 30°C. Elles pourraient même atteindre 37°C à Genève et 36°C à Sion dès ce samedi, selon MeteoNews.

En somme, c'est un nouvel épisode «majeur de fortes chaleurs» qui se prépare, en particulier en Suisse romande. «Dans le bassin genevois et en Valais, on peut même parler de canicule, précise Nicolas Borgognon, météorologue pour MeteoNews. Les températures maximales vogueront entre 34°C et 36°C, probablement jusqu'en milieu de semaine prochaine». Il attend un week-end assez calme, «sans danger météo autre que la chaleur et propice aux balades en montagne».

Les autres régions romandes devraient rester entre 31 et 34°C au meilleur de la journée. Des nuits ne descendant pas en dessous de 20°C sont envisageables, surtout dans les deux cantons qui bordent le Rhône. Les températures suffocantes de l'Espagne amorcent une remontée le long de la Méditerranée, puis en direction de l'Europe centrale. «C'est un épisode majeur qui est attendu, qualifie Nicolas Borgognon. Un dôme de chaleur va toucher la France, l'Italie, les Balkans et aussi la Suisse, mais pas au niveau des records de la canicule d'août 2003.»

Une tempête de l'Atlantique en arbitre

Et les hautes températures pourraient jouer les prolongations. La faute à une tempête tropicale qui fait son petit bout de chemin vers l'est, au beau milieu de l'océan Atlantique. Même si elle va s'affaiblir en arrivant dans les eaux plus froides du Nord-Est, Dexter – de son petit nom – pourrait engendrer un soulèvement de l'air chaud actuellement au Maghreb et en Espagne en direction de l'Europe centrale.

«Son comportement et sa trajectoire exacts sont encore incertains, note le prévisionniste de MeteoNews. Elle devrait passer brièvement au stade de cyclone, puis de tempête post-tropicale, et se rapprocher des Îles Britanniques à partir de lundi ou mardi.» Une des options est la création d'un creux dépressionnaire – ou talweg – qui pourrait prolonger de trois ou quatre jours la hausse des températures. Avant que des risques orageux et d'averses ne terminent la semaine.

La France en «vigilance orange» dès vendredi

Selon un bulletin publié au matin du jeudi 7 août, Météo-France prévoit un passage en vigilance orange «canicule» dans cinq départements du Sud-Ouest et du Centre-Est à partir de vendredi midi. Cette «période de chaleur intense pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée» concerne les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Rhône.

Le début de l'événement caniculaire est prévu pour ce vendredi à la mi-journée. Dans l'après-midi, des températures allant de 35°C à 39°C et jusqu'à 40°C sont attendues dans le sud-ouest de l'Hexagone, et 35°C à 37°C dans le Centre-Est.

«Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine», précise Météo-France. La vigilance orange risque d'être «progressivement étendue dans les prochaines publications en fonction de l'évolution des températures», souligne la même source.

Une vigilance orange canicule demande une vigilance particulière, notamment pour les «personnes sensibles ou exposées», avertit Météo-France. A l'échelle mondiale, le mois de juillet 2025 s'est classé au troisième rang des mois de juillet les plus chauds jamais mesurés sur Terre, selon l'observatoire européen Copernicus. Alors que le changement climatique est toujours à l'œuvre, qu'en sera-t-il de ce mois d'août?



