La canicule frappe durement l'Espagne, avec plus de 1000 décès attribués à la chaleur en juillet 2025. Le ministère de la Santé intensifie ses campagnes de sensibilisation face à cette menace croissante pour la santé publique.

La péninsule ibérique est frappée depuis dimanche par une deuxième vague de canicule depuis le début de l'été. Photo: keystone-sda.ch

Alors que le mois de juillets 2025 se classe au troisième rang des mois de juillet les plus chauds jamais mesurés sur Terre, plus de 1000 décès en Espagne peuvent être attribués à la canicule durant ce seul mois, soit une hausse de plus de 50% par rapport à la même période de 2024. Ce résultat est issu de données rassemblées par un institut public.

Le nombre exact de 1060 morts représente «57% de plus que l'an passé», a indiqué le ministère espagnol de la Santé sur son compte X, se basant sur les estimations d'un système appelé «MoMo» (Monitoring de la Mortalité).

Cet outil, géré par l'Institut Carlos III, collecte sur une base quotidienne le nombre de décès en Espagne et calcule l'écart de la mortalité par rapport à la mortalité prévisible sur la base des séries historiques enregistrées. Il intègre ensuite les facteurs extérieurs pouvant expliquer cet écart. Parmi ces facteurs figurent notamment les températures rapportées par l'Agence nationale de Météorologie (Aemet).

Le système ne peut pas établir de causalité absolue entre les décès enregistrés et les conditions climatiques, mais les chiffres constituent la meilleure estimation du nombre de morts pour lesquels la canicule a pu être le facteur décisif.

Mois de juin le plus chaud

En juillet 2024, le nombre de personnes dont le décès, selon ces critères, pouvait être attribué à la forte chaleur avait été de 674. Il avait augmenté à 1271 le mois suivant.

«Le ministère de la Santé fait campagne concernant les vagues de canicule et l'importance de se protéger (...) parce que nous considérons que c'est l'un des facteurs de risque qui ont le plus d'impact sur la mortalité dans ce contexte», déclarait mardi la ministre de la Santé, Monica García, dans une interview à la radio nationale (RNE).

Selon ce système «MoMo», un total de 1180 décès pouvaient être attribués aux vagues de chaleur et à la canicule entre le 16 mai et le 13 juillet, soit une hausse spectaculaire par rapport à la même période de 2024, où le nombre de morts avait été de 70, avait souligné le ministère de la Santé dans un communiqué. Le pays a enregistré son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 23,7°C, selon l'Aemet.

L'Espagne, mais aussi le Portugal voisin, sont frappés depuis dimanche par une deuxième vague de canicule depuis le début de l'été, qui est appelée à durer jusqu'à au moins la fin de semaine, selon l'Aemet. Selon les experts, le réchauffement climatique explique que les vagues de chaleur et les épisodes de canicule soient à la fois plus fréquents, plus longs et plus intenses.