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Inauguré à Carouge
Ce banc rouge symbolise les violences faites aux femes

La Ville de Carouge a inauguré un banc rouge pour honorer la mémoire des victimes de féminicides en Suisse. Le Tessin est la ville d'Olten ont déjà accueilli un banc similaire.
Publié: 14:38 heures

Un banc rouge symbolise les violences faites aux femmes

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