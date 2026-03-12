Peu avant midi, le 12 mars, deux altercations entre élèves sont survenues dans un établissement scolaire de Vevey (VD). La police est intervenue et les responsables, dont l'un était muni de spray au poivre et d'un couteau, ont été interpellés.

Une violente bagarre entre élèves éclate dans une école de Vevey

Une violente bagarre entre élèves éclate dans une école de Vevey

Ellen De Meester Journaliste Blick

La Police cantonale vaudoise est intervenue à deux reprises, ce jeudi 12 mars, au sein d'un établissement scolaire situé à Vevey (VD). Ainsi que nous l'a confirmé un porte-parole, une bagarre a éclaté entre plusieurs élèves, peu avant midi.

L'un des élèves scolarisé dans une classe d’accueil a été aspergé avec du spray au poivre par une personne extérieure à l’école. «Cette dernière a également sorti un couteau sans menacer personne», précise la police, éclaircissant les rumeurs qui circulent, depuis, sur les réseaux sociaux. L'élève aspergé, de son côté, a été pris en charge par les secours, tandis que le suspect a été directement interpellé.

Prévenue immédiatement, l'Association sécurité Riviera (ASR) est d'abord intervenue sur place, avant de transférer le cas à la Police cantonale vaudoise.

Une deuxième altercation

Le calme n'est toutefois pas revenu tout de suite: juste avant la reprise des cours, après la pause de midi, la police est à nouveau intervenue sur place pour interrompre une seconde altercation.

On ignore si les mêmes élèves étaient impliqués. Les responsables ont été interpellés.