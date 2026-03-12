La Police cantonale vaudoise est intervenue à deux reprises, ce jeudi 12 mars, au sein d'un établissement scolaire situé à Vevey (VD). Ainsi que nous l'a confirmé un porte-parole, une bagarre a éclaté entre plusieurs élèves, peu avant midi.
L'un des élèves scolarisé dans une classe d’accueil a été aspergé avec du spray au poivre par une personne extérieure à l’école. «Cette dernière a également sorti un couteau sans menacer personne», précise la police, éclaircissant les rumeurs qui circulent, depuis, sur les réseaux sociaux. L'élève aspergé, de son côté, a été pris en charge par les secours, tandis que le suspect a été directement interpellé.
Prévenue immédiatement, l'Association sécurité Riviera (ASR) est d'abord intervenue sur place, avant de transférer le cas à la Police cantonale vaudoise.
Une deuxième altercation
Le calme n'est toutefois pas revenu tout de suite: juste avant la reprise des cours, après la pause de midi, la police est à nouveau intervenue sur place pour interrompre une seconde altercation.
On ignore si les mêmes élèves étaient impliqués. Les responsables ont été interpellés.