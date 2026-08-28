La municipale Verte de Vevey, Alexandra Melchior, quittera ses fonctions le 31 août 2026 après des tensions au sein du Service de la culture et une enquête administrative.

A Vevey, la municipale Verte Alexandra Melchior jette l'éponge après des dysfonctionnements dans son service

A Vevey, la municipale Verte Alexandra Melchior jette l'éponge après des dysfonctionnements dans son service

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Alexandra Melchior, municipale Verte chargée de la Culture à Vevey, a annoncé sa démission ce vendredi, effective au 31 août 2026. Cette décision intervient après des tensions au sein du Service de la culture, notamment liées à une plainte déposée contre elle en 2025

Une enquête administrative conduite par l'ancien juge cantonal Jean-François Meylan a révélé des dysfonctionnements dans la gestion du service. La municipalité avait demandé la suspension de Melchior avant son annonce de démission

Avec ce départ, les Verts perdent un siège dans une municipalité de six membres composée de 2 PS, 2 Verts, 1 PLR et 1 DA. Le PLR avait regagné un siège en mars

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Un siège va se libérer à la municipalité de Vevey dès la fin du mois. L'édile Alexandra Melchior, réélue en mars, a annoncé sa démission ce vendredi. Le départ de la municipale Verte chargée de la Culture intervient après une zone de turbulences traversée par le service culturel de la ville.

Rembobinons. L'affaire a commencé à faire parler d'elle le 14 juillet dernier, lorsqu'un groupe de soutien issu du milieu culturel a adressé une lettre à la municipalité, en soutien à Cécile Roten, cheffe du Service de la culture de Vevey prétendument licenciée. «Cécile Roten a été depuis peu libérée de ses fonctions», pouvait-on y lire. Mais la municipalité et la principale intéressée ont rapidement démenti cette accusation, expliquant qu'elle avait été libérée de «l'obligation de travailler».

En réalité, cette décision a été prise dans l'attente des conclusions d'une enquête externe, ouverte à la suite d'une dénonciation ayant pris la forme d'une plainte déposée en 2025 contre Alexandra Melchior par Cécile Roten elle-même.

Des «difficultés importantes»

Ce vendredi, la municipalité confirme avoir été informée dès la fin du mois d'avril de «difficultés importantes» au sein du Service de la culture, et avoir confié une enquête administrative indépendante à l'ancien juge cantonal Jean-François Meylan. Résultat du rapport remis fin juillet: différents dysfonctionnements ont été mis au jour dans «l'exercice de la responsabilité managériale du service».

Face à ce constat, la municipalité a estimé que la situation nécessitait «des mesures importantes, afin de protéger les collaboratrices et collaborateurs et de garantir le bon fonctionnement de l'administration». Elle annonce aujourd'hui avoir décidé de saisir le Conseil d'Etat d'une demande de suspension d'Alexandra Melchior de sa fonction de conseillère municipale.

Sa démission, «une décision responsable»

Mais en parallèle, la municipale Verte a initié des échanges avec la municipalité pour trouver une issue «dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Commune», et a ainsi décidé d'elle-même de quitter ses fonctions au 31 août 2026. La syndique Laurie Willommet souligne «une décision responsable» qui permet «d'ouvrir une nouvelle étape».

Avec ce départ, les Verts perdent par conséquent un de leurs deux sièges, dans une municipalité de gauche mais où le PLR a regagné un siège en mars (2 Verts, 2 PS, 1 Décroissance alternative (DA) et 1 PLR). Reste à savoir qui, du camp rose-vert ou du PLR récemment renforcé, tirera profit de l'élection complémentaire qui devra prochainement repourvoir ce siège vacant.