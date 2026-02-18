DE
FR

Fraude électorale
La justice genevoise confirme l'élection du Conseil municipal de Vernier

La justice genevoise confirme l'élection du Conseil municipal de Vernier après le scrutin du 30 novembre. Un recours a été rejeté mardi, mais la décision reste contestable devant le Tribunal fédéral.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
1/2
La justice genevoise confirme l'élection du Conseil municipal de Vernier après le scrutin du 30 novembre
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de Genève confirme l'élection du Conseil municipal de Vernier. Elle a rejeté mardi le recours contre le second scrutin du 30 novembre, une décision qui peut encore être attaquée au Tribunal fédéral.

A lire aussi
Revers judiciaire pour une candidate dans l’affaire de fraude à Vernier
Deux recours rejetés
Revers judiciaire pour une candidate dans l’affaire de fraude à Vernier
Pas de mesures particulières après les fraudes électorales à Vernier
Intégrité électorale garantie
Pas de mesures particulières après les fraudes électorales à Vernier

La Chambre constitutionnelle s'est en particulier fondée sur l'expertise en écriture, demandée par la Chancellerie d'Etat, qui n'a mis en évidence aucun grand regroupement de bulletins rédigés dans un style similaire, a-t-elle annoncé mercredi. Il en ressort que 189 bulletins ont été remplis par 79 mains différentes. Dans la majorité des cas, des personnes ont rempli deux bulletins, mais aucune plus de six.

Contrairement à ce qui avait été constaté lors de l'élection de mars, qui avait été annulée, le seuil de gravité n'est pas atteint. Le droit pénal admet une marge de tolérance, relève la justice, qui précise qu'un tel comportement «ne permet pas non plus de considérer que les résultats de l'élection ne reflètent pas l'expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs» de la commune.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus