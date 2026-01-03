La rédaction de Blick suspend la publication de cet article en attendant de vérifier certaines informations.

La publication de cet article a été suspendue

La publication de cet article a été suspendue

Gabriel Knupfer

Nous avons publié ce matin un article reprenant des informations de nos confrères du «Parisien» sur le couple propriétaire du bar «Le Constellation». Au vu de certains faits qui nous paraissent incohérents et en attendant leurs éclaircissements, nous prenons la décision de suspendre la publication de cet article.