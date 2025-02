La Ville de Genève veut investir 96 millions dans ses chaussées

La Ville de Genève prévoit dans ses travaux d'assainissement d'améliorer les espaces dédié à la mobilité douce et aux cyclistes. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Genève veut profiter des travaux de mise en place du chauffage à distance par les SIG d'ici à 2030 pour améliorer la chaussée. A cette fin, l'exécutif va demander au Conseil municipal l'ouverture de deux crédits pour un total de 96 millions de francs.

Améliorer la qualité de vie des riverains

Les travaux de déploiement des réseaux thermiques structurants des Services industriels de Genève (SIG) vont avoir un impact significatif sur la circulation et plus globalement sur la qualité de vie des riverains, a rappelé jeudi le Conseil administratif de la Ville de Genève. L'exécutif veut donc en profiter pour effectuer des travaux d'aménagement en surface et d'assainissement des eaux en sous-sol.

Une des propositions de crédit de plus de 88 millions servira à financer les études et travaux de 32 rues et tronçons de rues. La Ville de Genève prévoit de les végétaliser, de désimperméabiliser les sols, d'améliorer les espaces publics et la mobilité douce et de poser du revêtement phonoabsorbant pour réduire le bruit routier.

Des rues plus vertes

La seconde proposition, de près de 7,9 millions, doit permettre d'étudier les possibilités précises de transformer l'espace public de dix rues ou tronçons. Objectif: réaliser des aménagements de façade à façade, avec davantage d'arbres et de place pour les cyclistes.

Afin d'éviter des travaux ultérieurs, la Ville entend aussi profiter du déploiement des réseaux thermiques pour entretenir son réseau d'assainissement des eaux. En même temps, elle veut reconstruire ou réhabiliter les collecteurs.