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Incendie à la vallée de Joux
Une suspecte met le feu à une bible dans un temple du Sentier

Un incendie a éclaté dimanche matin dans le temple du Sentier, à la vallée de Joux, causant des dégâts matériels mineurs. Une suspecte, accusée d’avoir incendié une bible, a été interpellée.
Publié: il y a 21 minutes
Le pasteur a découvert dimanche matin la bible en feu dans le temple du Sentier. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans le temple du Sentier à la vallée de Joux (VD), sans faire de blessé grave ni causer de gros dégâts. Une suspecte, qui aurait mis le feu à une bible, a été interpellée.

C'est le pasteur du temple du Sentier qui, dimanche vers 07h30, a constaté qu'une bible reposant sur un lutrin près de l'autel était en train de brûler. Il a immédiatement fait appel aux pompiers et éteint le sinistre, indique mardi la police vaudoise dans un communiqué.

Le religieux a été incommodé par la fumée et conduit à l'hôpital, qu'il a pu quitter par la suite. La bible et son support ont été détruits. Une partie du parquet a été aussi été endommagée. Une suspecte, une Suissesse de 31 ans domiciliée dans la région, a été identifiée. Elle sera prochainement auditionnée, relève la police, sans donner davantage d'informations sur les motifs qui auraient poussé cette femme à enflammer cette bible.

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