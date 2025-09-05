Une bagarre a éclaté entre deux personnes dans la matinée dans la commune de Prilly, fait savoir la police cantonale vaudoise. Les deux protagonistes ont été séparés et une personne légèrement blessée a été prise en charge par une ambulance.

Une bagarre a éclaté entre deux personnes dans la matinée de ce vendredi Photo: DR

Luisa Gambaro Journaliste

Une bagarre a éclaté ce matin aux alentours de 10h à Prilly dans l'Ouest lausannois, à l'avenue du Chablais 29, non loin du quartier de Prélaz – lieu des émeutes ayant suivi la mort à scooter du jeune Marvin.

Les deux protagonistes ont rapidement été rejoints par une dizaine de personnes, fait savoir la police cantonale vaudoise. Contactée par Blick, son porte-parole précise qu'il ne s'agissait pas d'une rixe.

Une situation confuse

Quatre voitures de police sont rapidement arrivées sur les lieux pour séparer les individus. Une personne légèrement blessée a été prise en charge par une des deux ambulances dépêchées sur place.

«La situation est encore assez confuse, nous ne savons pas encore si ces personnes se sont rapprochées pour participer à la bagarre ou séparer les deux protagonistes. Il faut maintenant établir les faits, mener des investigations et trouver des témoins», nous répond le premier-lieutenant David Guisolan.