Tragique accident de travail
Un stagiaire de 15 ans décède sur un chantier à Bex

Un tragique accident de travail sur un chantier de Bex (VD) a couté la vie à un stagiaire de 15 ans, ce jeudi. Le jeune Suisse a été mortellement blessé par la chute d'une palette de tuiles. Le Ministère public a ouvert une enquête.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Un jeune de 15 ans est décédé sur un chantier à Bex.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Un jeune homme de 15 ans est décédé sur un chantier de Bex (VD). Ce jeudi 11 novembre peu avant 9h, la centrale de la police vaudoise a été informée de ce tragique accident de travail. Le stagiaire a été mortellement blessé lors du déchargement d'une palette de tuiles depuis un camion.

«L'élément s'est renversé sur lui au cours de la manipulation effectuée avec la grue du poids lourd pour des raisons que l’enquête devra déterminer», précise le communiqué de la police. Les secours sont rapidement intervenus, mais n'ont rien pu faire. La victime est décédée sur les lieux du drame.

L'évènement a constitué un choc pour plusieurs témoins, qui ont bénéficié de l’aide de l’Équipe de soutien d'urgence (ESU). Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une enquête.

Les investigations sont confiées aux spécialistes de l’unité de circulation de la gendarmerie et aux enquêteurs de la gendarmerie territoriale. Cinq patrouilles de la police cantonale et quatre de la police du Chablais vaudois sont intervenues en plus des secours et des agents en charge de la circulation.

