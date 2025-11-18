DE
FR

Trafic ferroviaire interrompu
Un sanglier perturbe les CFF entre Cossonay et Eclépens

Le trafic ferroviaire entre Cossonay/Penthalaz et Eclépens (VD) a été interrompu mardi soir suite à une collision avec un sanglier. Les CFF organisent un service de bus de remplacement et recommandent aux voyageurs de consulter l'horaire en ligne.
Publié: 21:01 heures
Partager
Écouter
Le trafic ferroviaire entre Cossonay et Eclépens (VD) a été interrompu suite à une collision avec un sanglier. (Image d'illustration)
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic ferroviaire sur la ligne Cossonay/Penthalaz - Eclépens (VD) a été brièvement interrompu mardi soir à la suite d'une collision avec un sanglier vers 19h45. Les trains ont pu à nouveau circuler trois quarts d'heure plus tard, a indiqué la compagnie sur son site internet.

A lire aussi
«Demain matin à la première heure, il n'y aura plus de perturbation», promettent les CFF
Ligne Lausanne-Genève impactée
«Demain matin à la première heure, il n'y aura plus de perturbation»
Aucun train n'a circulé entre Montreux et Villeneuve jusqu'à 21h10
Accident de personnes
Aucun train n'a circulé entre Montreux et Villeneuve jusqu'à 21h10

Les lignes TGV, IC5, IR57, R1, R2, R3 et R4 ont été concernées, selon le portail CFF. La compagnie n'exclut pas des retards et d'éventuelles suppressions au-delà de 20h30. Elle conseille aux voyageurs de consulter l'horaire en ligne pour leur déplacement. Durant la durée de la perturbation, les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Bienne, Soleure ont circulé via Berne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus