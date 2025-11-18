Le trafic ferroviaire entre Cossonay/Penthalaz et Eclépens (VD) a été interrompu mardi soir suite à une collision avec un sanglier. Les CFF organisent un service de bus de remplacement et recommandent aux voyageurs de consulter l'horaire en ligne.

Un sanglier perturbe les CFF entre Cossonay et Eclépens

Le trafic ferroviaire entre Cossonay et Eclépens (VD) a été interrompu suite à une collision avec un sanglier. (Image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic ferroviaire sur la ligne Cossonay/Penthalaz - Eclépens (VD) a été brièvement interrompu mardi soir à la suite d'une collision avec un sanglier vers 19h45. Les trains ont pu à nouveau circuler trois quarts d'heure plus tard, a indiqué la compagnie sur son site internet.

Les lignes TGV, IC5, IR57, R1, R2, R3 et R4 ont été concernées, selon le portail CFF. La compagnie n'exclut pas des retards et d'éventuelles suppressions au-delà de 20h30. Elle conseille aux voyageurs de consulter l'horaire en ligne pour leur déplacement. Durant la durée de la perturbation, les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Bienne, Soleure ont circulé via Berne.