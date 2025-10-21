Le trafic est totalement interrompu entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz ce mardi matin à cause d’un dérangement sur la ligne de contact. Les perturbations dureront jusqu'à 16h au moins. Il y a aussi des perturbations sur la ligne Lausanne-Genève.

Les voyageurs en direction de Zurich doivent passer par Berne, tandis que les trajets entre Lausanne et Yverdon-les-Bains s'effectuent via Fribourg. Photo: Keystone

La journée a mal commencé pour les voyageurs romands: les CFF ont annoncé une interruption complète du trafic entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz ce mardi matin, en raison d’un dérangement sur la ligne de contact. La panne, survenue tôt dans la matinée, devrait durer au moins jusqu’à 16h00, viennent d'informer en ce début d'après-midi les CFF.

Un nouveau point de situation est prévu à 13h30.

Toutes les lignes concernées – TGV, IC5, IR57, R1, R2, R3 et R4 – sont actuellement supprimées. Les voyageurs en direction de Zurich doivent passer par Berne, tandis que les trajets entre Lausanne et Yverdon-les-Bains s'effectuent via Fribourg. Les CFF recommandent aux usagers de vérifier l’horaire en ligne avant leur départ. Un service de bus de remplacement sur le tronçon concerné est également prévu.

Nouvelles restrictions Genève-Lausanne

Le trafic connaît aussi des problèmes sur la ligne Genève-Lausanne. Des restrictions ont lieu entre St-Prex et Morges, à cause d'un dégât à la voie. La ligne IR90 est concernée. Les CFF annoncent qu'il faut s'attendre à des retards et des suppressions. Les perturbations sont également prévues jusqu'à 16h.