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Intervention en cours
Un incendie s'est déclaré à Vevey, la police est sur les lieux

La police cantonale vaudoise est sur les lieux d'un incendie à Vevey (VD). Les agents confirment le sinistre et l'intervention est en cours.
Publié: 13:09 heures
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Dernière mise à jour: 13:17 heures
La police cantonale vaudoise est sur les lieux d'un incendie à Vevey. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste

Un incendie de cabanon s'est déclaré à Vevey (VD) ce samedi 2 mai. La rédaction de Blick a été alertée par le signalement d'un lecteur habitant près des lieux. D'après lui, «les pompiers sont arrivés à temps pour contrôler le feu avec le soutien de la piscine du propriétaire».

La police cantonale vaudoise a confirmé le sinistre et déclaré que des agents sont actuellement sur les lieux. 

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