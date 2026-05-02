La police cantonale vaudoise est sur les lieux d'un incendie à Vevey (VD). Les agents confirment le sinistre et l'intervention est en cours.

Un incendie s'est déclaré à Vevey, la police est sur les lieux

Un incendie s'est déclaré à Vevey, la police est sur les lieux

Luisa Gambaro Journaliste

Un incendie de cabanon s'est déclaré à Vevey (VD) ce samedi 2 mai. La rédaction de Blick a été alertée par le signalement d'un lecteur habitant près des lieux. D'après lui, «les pompiers sont arrivés à temps pour contrôler le feu avec le soutien de la piscine du propriétaire».

La police cantonale vaudoise a confirmé le sinistre et déclaré que des agents sont actuellement sur les lieux.

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