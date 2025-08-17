Dernière mise à jour: il y a 53 minutes

Publié: il y a 58 minutes

Un avion s'est écrasé samedi lors de son approche à l'aérodrome d'Yverdon-les-Bains (VD), a indiqué la police vaudoise dans un communiqué. Le seul occupant de l'avion, un homme de 67 ans, n'a pas survécu.

Un Vaudois de 67 ans s'écrase dans un crash d'avion

L'accident s'est produit près de l'aérodrome d'Yverdon-Les-Bains (VD). Photo: Carsten Steger

Samedi, vers 14h50, un accident d'avion s'est produit dans la commune de Valeyres-sous-Rances (VD), indique la police cantonale vaudoise ce dimanche. Le pilote, un Vaudois de 67 ans domicilié à Yverdon-les-Bains, était seul à bord et avait remorqué plusieurs planeurs au cours de la journée depuis l'aérodrome d'Yverdon-les-Bains.

Enquête ouverte

Pour des raisons qui doivent encore être examinées, cet avion, un Aerospool WT-9 Dynamic LSA, n'a pas pu retourner à l'aérodrome après son dernier vol de remorquage et s'est écrasé dans un champ. C'est ce qu'a écrit la police dans un communiqué diffusé aux médias ce dimanche.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale. De son côté, le Service d'enquête de sécurité suisse (SSUD) est chargé d'enquêter sur les causes de l'accident en collaboration avec les gendarmes de l'unité de trafic.