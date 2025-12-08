DE
FR

Seize véhicules saisis à cause du bruit dans le canton de Vaud en 2025

La police vaudoise a indiqué dans un communiqué qu'en 2025, 492 véhicules bruyants avaient été contrôlés. 269 ont été jugés non conformes.
Publié: il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Les contrôles ont été effectués sur des cols, dans des localités, ainsi que dans des zones identifiées comme problématiques. (photo prétexte)
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La lutte contre les véhicules bruyants, non conformes et modifiés se poursuit dans le canton de Vaud. Menée par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), en collaboration avec la police cantonale vaudoise et ses homologues communales, elle a donné lieu à 18 contrôles routiers depuis le début de l'année 2025.

Les contrôles ont été effectués sur des cols, dans des localités, ainsi que dans des zones identifiées comme problématiques. «Au total, sur les 492 véhicules contrôlés, 269 ont été dénoncés et jugés non conformes», ont fait savoir le canton, le SAN et les polices lundi dans un communiqué.

31 plaques retirées

Pas moins de 16 véhicules ont ainsi été saisis, tandis que 31 jeux de plaques ont été retirés pour cause de véhicules impropres à la circulation. Les autorités précisent que les sanctions peuvent aller «jusqu’au retrait du droit de circuler ou à la saisie du véhicule, sans oublier la destruction des pièces non homologuées dont le véhicule pourrait être équipé».

Ces opérations sont menées depuis le printemps 2021. Outre la réduction des nuisances sonores du trafic, elles ont pour objectif d'accroître la sécurité routière et de sanctionner plus fortement les infractions et les comportements inadéquats tels que le fait d’effectuer des circuits inutiles ou de faire vrombir le moteur en petite vitesse, précise le communiqué.

