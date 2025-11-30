DE
FR

Un rejet massif
Vaud refuse le droit de vote aux personnes sous curatelle générale

Le canton de Vaud a rejeté l'octroi automatique du droit de vote aux personnes sous curatelle. Plus de 71% des votants ont rejeté cette modification constitutionnelle, maintenant l'exclusion électorale d'environ 1400 individus.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
Vaud n'accordera pas automatiquement le droit de vote aux personnes protégées par une curatelle générale (photo d'illustration).
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Vaud ne souhaite pas accorder automatiquement le droit de vote aux personnes sous curatelle de portée générale pour cause d'incapacité durable du discernement. A plus de 71%, la population a balayé dimanche une proposition de modification de la Constitution.

Ce changement de pratique aurait concerné environ 1400 individus dans le canton. Des personnes qui, pour l'essentiel, sont atteintes de troubles psychiques et exclues du corps électoral.

Droit de vote au cas par cas

Ces personnes ont certes la possibilité de retrouver leurs droits politiques via un certificat médical ou une demande au juge. Toutefois, la gauche et les associations de défense des personnes handicapées demandaient l'abandon de cette exclusion automatique, au nom de l'égalité de traitement entre tous les citoyens vaudois.

Pour les opposants en revanche, la capacité de discernement doit rester une condition absolue de l'exercice des droits politiques.

