DE
FR

Rénovation à 48 millions
Les travaux à la prison pour femmes à Lonay coûteront une fortune

La rénovation de la prison pour femmes de la Tuilière à Lonay (VD) coûtera 48 millions de francs, soit 18 millions de plus que prévu. Le Grand Conseil vaudois devra se prononcer sur ces crédits supplémentaires pour finaliser les travaux d'ici fin 2026.
Publié: 11:23 heures
|
Dernière mise à jour: 11:24 heures
Partager
Écouter
La rénovation de la prison pour femmes de la Tuilière à Lonay (VD) coûtera 48 millions de francs.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les coûts de la rénovation de la prison pour femmes de la Tuilière à Lonay (VD) continuent d'exploser. Ils devraient désormais atteindre 48 millions de francs.

A lire aussi
Les prisons romandes débordent: qui s'y trouve, et pourquoi?
Cartographie du monde carcéral
Les prisons romandes débordent: qui s'y trouve, et pourquoi?
La surpopulation carcérale indigne toujours les députés vaudois
Une «honte»
La surpopulation carcérale indigne toujours les députés vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois avait déjà annoncé en mars dernier des dépenses supplémentaires pour près de 10 millions. Mais finalement, ces coûts supplémentaires pour finaliser les travaux devraient s'élever à 18 millions, révèle mercredi la RTS. Le Grand Conseil devra encore se prononcer sur ces crédits supplémentaires.

Interrogé dans la Matinale, Pierre de Almeida, directeur général de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), indique que le budget initial permettait de rénover la prison, mais pas entièrement. «Les 48 millions permettront de rénover la prison dans son entier», explique-t-il. «Le but de la DGIP est d'avoir un bâtiment qui puisse remplir entièrement ses fonctions pour durée 30 à 40 ans, sans que l'on soit obligé d'y revenir», ajoute-t-il.

Des imprévus

Les travaux ont démarré en 2021, mais divers «imprévus» ont imposé des ajustements, en raison notamment de la vétusté de certaines installations et de l'obsolescence des modules de sécurité, expliquait en mars le Conseil d'Etat.

Ces «imprévus» ont conduit à un changement de mandataires et à une réorganisation du projet. Mercredi dans la Matinale, Pierre de Almeida estime que ces anciens mandataires «n'ont peut-être pas évalué l'importance» de ce chantier particulier. «Il y a eu une méconnaissance de l'ampleur du chantier, liée surtout au fait que l'on doit pratiquer les travaux par étapes, donc déménager les détenus», remarque-t-il. Les travaux, qui devaient initialement être terminés en 2023, devraient s'achever d'ici fin 2026.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus