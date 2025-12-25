A Orbe (VD), une jeune piétonne ukrainienne de 13 ans est morte au CHUV après avoir été heurtée par une voiture mardi 23 décembre 2025. L'accident s'est produit après sa sortie d'un bus.

L'ado percutée par une voiture à Orbe (VD) mardi est décédée

Elle descendait du bus

ATS Agence télégraphique suisse

La jeune piétonne ukrainienne qui avait été victime d'un accident mardi à Orbe (VD) est décédée des suites de ses blessures au CHUV, à Lausanne, indique jeudi la police cantonale vaudoise. Elle avait 13 ans.

Après être descendue d'un bus à l'arrêt le Devin sur la route d'Arnex, elle l'avait contourné par l'arrière afin de traverser la route. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, elle avait alors été heurtée par un automobiliste circulant en sens inverse. Grièvement blessée, elle avait été héliportée à l'hôpital.