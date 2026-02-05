Des malfrats dynamitent un bancomat à Genolier (VD)

Un bancomat a été dynamité à Genolier (VD) cette nuit vers 04h00 et les voleurs ont pris la fuite, sans faire de blessés. La police vaudoise enquête et promet davantage de détails aujourd'hui.

Une nouvelle attaque au bancomat a été perpétrée dans la nuit de mercredi à jeudi à Genolier (VD). Les auteurs ont pris la fuite et aucun blessé n'est à déplorer.

Révélée par «La Côte», l'information a été confirmée à Keystone-ATS par Alexandre Bisenz, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Les investigations sont en cours et davantage de détails seront communiqués dans la journée.

L'attaque, qui a eu lieu peu avant 04h00 du matin, a pris pour cible un bancomat du centre du village, adossé à la boucherie. Ces dernières semaines, d'autres bancomats ont été dynamités à Delémont ou Marin (NE), tandis qu'une autre attaque a échoué à Daillens (VD).

Une tendance en baisse?

La tendance semblait toutefois en baisse avec un nombre d'attaques en net recul l'an dernier. Selon les statistiques de l'Office fédéral de la police (Fedpol), 23 attaques ont été enregistrées en 2025 en Suisse, contre 48 en 2024.