DE
FR

La police mène l'enquête
Des malfrats dynamitent un bancomat à Genolier (VD)

Un bancomat a été dynamité à Genolier (VD) cette nuit vers 04h00 et les voleurs ont pris la fuite, sans faire de blessés. La police vaudoise enquête et promet davantage de détails aujourd'hui.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
1/2
Un bancomat a été dynamité à Genolier (VD) cette nuit vers 04h00 et les voleurs ont pris la fuite, sans faire de blessés.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle attaque au bancomat a été perpétrée dans la nuit de mercredi à jeudi à Genolier (VD). Les auteurs ont pris la fuite et aucun blessé n'est à déplorer.

A lire aussi
Cette technique extrêmement dangereuse séduit les braqueurs de bancomat
Fedpol met en garde
Cette technique extrêmement dangereuse séduit les braqueurs de bancomat
Un bancomat dynamité dans la nuit à Delémont
Forte déflagration entendue
Un bancomat dynamité dans la nuit à Delémont

Révélée par «La Côte», l'information a été confirmée à Keystone-ATS par Alexandre Bisenz, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Les investigations sont en cours et davantage de détails seront communiqués dans la journée.

L'attaque, qui a eu lieu peu avant 04h00 du matin, a pris pour cible un bancomat du centre du village, adossé à la boucherie. Ces dernières semaines, d'autres bancomats ont été dynamités à Delémont ou Marin (NE), tandis qu'une autre attaque a échoué à Daillens (VD). 

Une tendance en baisse?

La tendance semblait toutefois en baisse avec un nombre d'attaques en net recul l'an dernier. Selon les statistiques de l'Office fédéral de la police (Fedpol), 23 attaques ont été enregistrées en 2025 en Suisse, contre 48 en 2024.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus