En Suisse, des distributeurs de billets sont réguilièremement attaqués, comme ici dans le canton de Soleure en mai 2021.

Daniel Macher

Les attaques à l’explosif contre les distributeurs automatiques de billets se multiplient en Suisse, souvent à l’aube, causant d’importants dégâts matériels. L’année 2024 a marqué un triste record en la matière, si l'on en croit les chiffres de l'Office fédéral de la police (Fedpol).

L'essor d'une méthode inquiète particulièrement les autorités. En effet, Fedpol rapporte que dans la majorité des cas, les auteurs font sauter les distributeurs en insérant des engins explosifs artisanaux dans l'ouverture du distributeur de billets. L’explosion qui en résulte est à la fois puissante et ciblée: elle éventre la machine et libère ainsi les cassettes contenant les billets.

Cette approche, connue sous le nom de «technique de la tranche de pizza», est particulièrement populaire auprès des braqueurs car elle garantirait un accès rapide aux billets: «En recourant à des explosifs, les malfrats espèrent accéder plus facilement à l'argent contenu dans les distributeurs automatiques», explique Fedpol à la demande de Blick.

Or, cette approche revêt un danger extrême, tant pour les passants que pour les policiers et les pompiers amenés à intervenir après une attaque. «C'est la plus dangereuse de toutes les techniques», confirme l'office. En raison des enquêtes en cours, l'office se refuse à donner des exemples concrets de recours à cette méthode en Suisse.

Origine aux Pays-Bas

La technique de la tranche de pizza trouve ses origines aux Pays-Bas, explique Jasper van der Kemp, criminologue à l'Université libre d'Amsterdam, au journal autrichien «Kurier». Il y a une quinzaine d’années, des réseaux de braqueurs y faisaient exploser des distributeurs en se servant d'essence.

Mais avec renforcement des dispositifs de sécurité, l’injection de liquide est devenue inutile. Les réseaux de braqueurs ont alors changé de stratégie et adopté la technique actuelle de la tranche de pizza. Ces groupes sévissent également en Suisse et sont généralement liés à des réseaux criminels.