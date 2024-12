La Suisse a connu un nombre record de bancomats explosés en 2024

Les attaques à l'explosif de distributeurs de billets de banque font souvent de gros dégâts, comme ici à Bière en 2023 (Archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le nombre de distributeurs de billets de banque attaqués à l'explosif n'a jamais été aussi élevé que cette année en Suisse. Selon les données de l'Office fédéral de la police à la mi-décembre, des criminels ont fait exploser 25 bancomats. Ces chiffres ne comprennent pas les deux tentatives d'attaque à l'explosif en mai à Langnau et en novembre à Wynigen dans le canton de Berne. L'an dernier déjà, on comptait 22 attaques à l'explosif de distributeurs automatiques de billets, mais dans la moitié des cas les tentatives avaient échoué.

Le nombre total d'attaques de bancomats, tous moyens confondus, a également augmenté par rapport à l'année précédente, passant de 32 à 44. En revanche, si l'on prend en compte les années 2019 à 2022, le nombre d'attaques est en baisse cette année.

En 2022, il y avait eu 57 attaques, mais on utilisait alors plus souvent du gaz ou des outils. En 2021 (total 49) et 2020 (total 44), il y a eu plus de manipulations électriques et en 2019 (total 56), les outils avaient été privilégiés.

Une grande énergie criminelle

Dès que des explosifs sont utilisés, c'est en principe le Ministère public de la Confédération (MPC) qui est compétent. Les attaques contre les distributeurs de billets sont un phénomène international qui touche toute l'Europe, a indiqué le MPC à l'agence de presse Keystone-ATS. Les auteurs agissent souvent au-delà des frontières cantonales et nationales.

Les lieux des crimes présentent régulièrement une image de destruction massive. Cela montre une grande énergie criminelle de la part des auteurs. Les dommages potentiels causés par la violence des explosions sont très importants, aussi bien pour les auteurs que pour les personnes non impliquées.

Le MPC mène actuellement des procédures pénales dans une centaine de cas, entre lesquels il existe dans certains cas des indices de liens, qu'il examine. Les procédures sont également coûteuses parce qu'il faut souvent demander l'entraide judiciaire internationale. Ainsi vendredi, les autorités ont réussi à interpeller sur une aire d'autoroute dans le canton de Lucerne quatre auteurs présumés d'attaques de bancomats.

Espoir dans les mesures

Dans le cadre de la lutte contre la vague d'attaques, plus de 60 représentants des banques, de la police, des douanes ainsi que d'instituts médico-légaux se sont réunis à la mi-décembre pour discuter des mesures de sécurité possibles aux distributeurs automatiques de billets et de leur efficacité, écrit Fedpol.

L'office fédéral donne des conseils et a émis des recommandations. Il incombe cependant aux banques elles-mêmes de décider des mesures qu'elles souhaitent mettre en œuvre, précise-t-il.

Parmi les recommandations, on trouve notamment le retrait des bancomats isolés et situés à des endroits à risques, la réduction des fonds disponibles dans les bancomats, l'utilisation de cartouches d'encre ou de colle pour rendre l'argent inutilisable après une attaque ou la réduction des heures d'ouverture des appareils.

L'exemple des Pays-Bas montre que les mesures de prévention peuvent être efficaces. Dans ce pays, le nombre d'attaques de distributeurs automatiques de billets a pu être réduit grâce à une étroite collaboration entre l'association des banquiers et les autorités de poursuite pénale.