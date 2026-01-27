DE
Forte déflagration entendue
Un bancomat dynamité dans la nuit à Delémont

Un bancomat a été dynamité dans la nuit à Delémont. Sur les réseaux sociaux, des personnes disent avoir entendu une forte déflagration.
Publié: il y a 5 minutes
1/2
Un bancomat a été dynamité dans la nuit à Delémont, indique la police cantonale jurassienne. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un bancomat a été dynamité dans la nuit de lundi à mardi à Delémont. La police cantonale jurassienne a confirmé à Keystone-ATS une information diffusée par RFJ et sur le site en ligne du «Quotidien jurassien» (QJ). Mais elle n'était pas en mesure de donner davantage de détails dans l'immédiat.

Sur les réseaux sociaux, des personnes disent avoir entendu une forte déflagration. Les photos montrent des débris qui jonchent la rue devant un bancomat éventré. En octobre de l'année dernière, un distributeur automatique de billets avait déjà explosé en veille-ville de Delémont.

