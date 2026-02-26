Reconnaître que l'on est victime de violences domestiques est déjà douloureux. Mais devoir raconter les coups à un représentant des forces de l'ordre dans un comissariat l'est encore plus. Et pourtant, c'est la première étape qui attend toutes les victimes pour se défendre juridiquement face à leur bourreau.
Leur première audition est donc capitale pour recueillir le plus fidèlement possible leur témoignage. «Plus ces déclarations sont recueillies avec soin et sont de bonne qualité, plus elles auront de poids au moment de l’appréciation des preuves», explique la Conférence suisse des Ministères publics (CMP), qui a édité un guide des bonnes pratiques, dans un communiqué. Mais cette première audition est aussi aléatoire: «Tout dépend sur qui les victimes tombent lors de la première audition, lors des suivantes et lors du jugement», déplore Muriel Thalmann, députée socialiste au Grand Conseil vaudois.
En effet, les victimes arrivent souvent au poste en état de choc, intimidées et sous pression. Dans ces conditions, l'attitude de l'agent face à elle est décisive pour les mettre en confiance. Mais les réactions plus ou moins hâtives diffèrent d'un officier à l'autre. «C'est très important que les victimes soient traitées de la même manière et qu'on puisse vraiment obtenir le plus d'informations essentielles», plaide Muriel Thalmann.
«C'est facile à appliquer»
Il suffit que la victime omette un détail lors de sa première audition pour déceler des contradictions lors des auditions suivantes et ainsi fragiliser sa défense au tribunal. Voilà pourquoi Muriel Thalmann propose la mise en place systématique de bonnes pratiques obligatoires dans tous les postes de police du canton de Vaud pour faciliter leur première audition. Un système déjà mis en place dans le canton de Zurich.
Alors comment les policiers peuvent-ils aider au mieux les victimes de violences? Parmi les pistes de solution principales: être particulièrement vigilants aux besoin de la victime avant de commencer l'audition, gérer le temps de manière transparente pendant son témoignage, l'informer et l'orienter minutieusement, organiser sa première audition au plus vite après le dépôt de sa plainte, découper les longues auditions en plusieurs rendez-vous, et organiser des auditions vidéo sans procès-verbal écrit en parallèle.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h