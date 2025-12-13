ATS Agence télégraphique suisse
Une fuite de chlore survenue vendredi en début de soirée à la piscine du Centre sportif d'Etoy a nécessité l'évacuation d'une cinquantaine de personnes. Intoxiqués, trois adolescents ont dû être hospitalisés, mais leur vie n'est pas en danger, indique la police cantonale samedi.
Les trois adolescents âgés de 15 ans sont toujours en observation à l'hôpital, précise la police dans son communiqué, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. La police ignore pour l'heure les raisons de la fuite de chlore, survenue vers 18h45. Le Ministère public a ouvert une enquête.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit