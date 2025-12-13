DE
FR

En observation à l'hôpital
Trois ados intoxiqués par une fuite de chlore à la piscine d'Etoy

Une fuite de chlore à la piscine d'Etoy a provoqué l'évacuation de 50 personnes vendredi soir. Trois adolescents ont été hospitalisés, mais leur vie n'est pas en danger.
Publié: il y a 9 minutes
Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées après une fuite de chlore à la piscine d'Etoy. (image d'illustration)
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une fuite de chlore survenue vendredi en début de soirée à la piscine du Centre sportif d'Etoy a nécessité l'évacuation d'une cinquantaine de personnes. Intoxiqués, trois adolescents ont dû être hospitalisés, mais leur vie n'est pas en danger, indique la police cantonale samedi.

Les trois adolescents âgés de 15 ans sont toujours en observation à l'hôpital, précise la police dans son communiqué, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. La police ignore pour l'heure les raisons de la fuite de chlore, survenue vers 18h45. Le Ministère public a ouvert une enquête.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus