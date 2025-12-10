Il n'est plus possible de rejoindre Chamonix, par la route, depuis Martigny. Un éboulement s'est produit mardi vers 23h45 entre Trient et Tête-Noire, coupant le trafic international. La fermeture devrait durer une journée.

Un éboulement coupe la route entre Martigny et Chamonix

ATS Agence télégraphique suisse

La route reliant Martigny à Chamonix est fermée. Un éboulement survenu mardi vers 23h45 entre Trient et Tête-Noire a interrompu le trafic international. La fermeture devrait durer une journée. Une dizaine de blocs, certains jusqu'à 0,8 mètre cube, sont tombés sur la chaussée, provoquant des déformations d'une profondeur de 30 centimètres environ.

«Un vol de reconnaissance, effectué tôt mercredi matin, a permis d'évaluer la stabilité du versant», précise le chef du Service de la mobilité, Sylvain Dumoulin, contacté par Keystone-ATS. L'opération s'est déroulée en présence d'un géologue du Service des dangers naturels (SDANA).

«Au vu de la situation, la route sera fermée pour la journée», poursuit le Saviésan. «Pour rejoindre Chamonix, il faudra soit prendre le train, soit passer par Genève.» Le moment précis de la réouverture de la route reste, pour l'heure, indéterminé. Comme certains blocs menacent encore de tomber, la falaise va être purgée par les services de l'état et la chaussée réparée dans le courant de la journée. «Au total, ce sont environ 7 à 8 mètres cubes qui sont tombés», conclut Sylvain Dumoulin.

Le lieu où s'est produit l'éboulement était connu et monitoré.