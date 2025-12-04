Un conducteur de 87 ans a été arrêté à Bovernier (VS) pour excès de vitesse flagrant. Roulant à 148 km/h sur une route cantonale, il risque jusqu'à quatre ans de prison et un retrait de permis d'au moins deux ans.

Un automobiliste roule à 148km/h au lieu de 80km/h sur une route valaisanne

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste suisse de 87 ans a été enregistré à la vitesse de 148km/h sur une route cantonale à Bovernier (VS) dimanche après-midi. Son permis lui a été saisi sur-le-champ.

Le délit de chauffard a eu lieu aux alentours de 15h30, alors que l'automobiliste circulait de Sembrancher en direction de Martigny sur la route du Gd-St-Bernard, informe la police cantonale valaisanne dans un communiqué jeudi. «Le contrevenant fait l'objet d'une dénonciation au Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'auprès du Ministère public», poursuit-elle.

L'homme s'expose à des peines allant jusqu'à quatre ans de prison et à un retrait de permis d'au moins deux ans. Depuis le début de l'année, 26 délits de chauffard ont été dénombrés par la Police cantonale valaisanne.