DE
FR

Permis saisi
Un automobiliste roule à 148km/h au lieu de 80km/h sur une route valaisanne

Un conducteur de 87 ans a été arrêté à Bovernier (VS) pour excès de vitesse flagrant. Roulant à 148 km/h sur une route cantonale, il risque jusqu'à quatre ans de prison et un retrait de permis d'au moins deux ans.
Publié: il y a 46 minutes
L'automobiliste risque jusqu'à quatre ans de prison.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste suisse de 87 ans a été enregistré à la vitesse de 148km/h sur une route cantonale à Bovernier (VS) dimanche après-midi. Son permis lui a été saisi sur-le-champ.

Le délit de chauffard a eu lieu aux alentours de 15h30, alors que l'automobiliste circulait de Sembrancher en direction de Martigny sur la route du Gd-St-Bernard, informe la police cantonale valaisanne dans un communiqué jeudi. «Le contrevenant fait l'objet d'une dénonciation au Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'auprès du Ministère public», poursuit-elle.

L'homme s'expose à des peines allant jusqu'à quatre ans de prison et à un retrait de permis d'au moins deux ans. Depuis le début de l'année, 26 délits de chauffard ont été dénombrés par la Police cantonale valaisanne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus