Moisissures, défauts, retards
Le rêve immobilier de Valaisans est devenu un enfer, l'agence accusée

Des propriétaires valaisans portent plainte contre une société immobilière basée à Sion pour escroquerie et abus de confiance. Ils pensaient trouver leur havre de paix, ils se sont retrouvés dans un cauchemar.
Publié: 12:09 heures
En Valais, les propriétés promises par une société n'ont pas atteint les attentes des acheteurs, se sentant lésés. (Image prétexte)
Photo: KEYSTONE
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Plomberie défectueuse, moisissures aux murs, projets inachevés ou non conformes, artisans impayés, retards interminables: des Valaisans pensaient avoir dégoté la maison de leur rêve, ils sont tombés dans un puits à galères, révèle la RTS ce mercredi 27 août. Certains n'ont toujours pas pu emménager, le permis de construire n'étant pas en règle.

Dans une dizaine de témoignages récoltés par le média de service public, les propriétaires disent avoir été séduits par une société immobilière valaisanne qui leur promettait un projet «clé en mains». Six d'entre eux ont alors décidé de déposer une plainte collective le 20 août dernier contre cette société basée à Sion et ses responsables pour escroquerie et abus de confiance.

Entreprise en faillite

Le directeur de la société balaie les accusations. Bien qu'il admette que des projets immobiliers aient pris du retard, il affirme que les travaux respectent les «normes» et les «contrats». Selon l'extrait du registre des poursuites que la RTS a pu consulter, l'entreprise devait plus de 1,6 million de francs à différents acteurs. Elle a été mise en faillite à la mi-août.

Mais depuis, le directeur a créé deux autres entreprises immobilières, la faillite d'une société n'empêchant pas la poursuite d'activités. Une situation qui ne manque pas de choquer les victimes de l'affaire, qui disent se sentir trahis. 

