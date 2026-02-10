Les chargés de sécurité communaux du Valais se concertent

Les chargés de sécurité valaisans débattent des contrôles incendies à Naters et Martigny, après la tragédie de Crans-Montana. Ces réunions visent à renforcer la prévention et à adapter les lois en vigueur.

ATS Agence télégraphique suisse

Les chargés de sécurité communaux valaisans sont conviés à deux séances avec l'Etat du Valais. L'une a lieu, ce mardi à Naters. L'autre se tiendra, mercredi à Martigny. L'occasion de s'entretenir sur les contrôles incendies en vigueur en Valais, à l'aune du drame de Crans-Montana.

«Ces soirées se veulent avant tout un temps d’échanges, ouverts et constructifs», résume Marie-Claude Noth-Ecoeur, la cheffe de service de la sécurité civile et militaire du Canton du Valais et cheffe de l’organe cantonal de conduite (OCC). «Ces réunions sont l’occasion d’entendre les préoccupations des chargés communaux de sécurité, de réfléchir ensemble aux actions à envisager à court et moyen terme et de répondre aux questions.»

«L’objectif de ces séances est de favoriser les échanges entre les différents acteurs, de partager les constats et de consolider une compréhension commune des situations rencontrées sur le terrain afin de faire une analyse, d’identifier les besoins de soutien et fournir aux chargés communaux de sécurité des outils visant à les aider dans leurs missions», détaille la cheffe de service.

Révision totale en cours

Aux quatre coins du canton, plusieurs chargés de sécurité avouent, à mots couverts, manquer de moyens, notamment humains, pour effectuer l’ensemble des contrôles incendies. Une situation prise très au sérieux par Marie-Claude Noth-Ecoeur: «aujourd’hui, il est nécessaire de faire preuve de solidarité afin qu’un tel drame ne se reproduise plus. L’objectif commun est de poursuivre les efforts en matière de prévention et de sécurité.»

Au niveau de la législation en cours, en Valais, certains éléments devraient évoluer. «Une révision totale de la loi sur la protection contre le feu et les éléments naturels (LPIEN), a été initiée en novembre 2025», rappelle la Chablaisienne. «Elle devra désormais s’appuyer sur les enseignements tirés de la tragédie de Crans-Montana, des nouvelles normes fédérales de prévention et de protection incendie (PPI) et du concept sapeurs-pompiers 2030.» Et d'ajouter: «en fonction de l’analyse lié aux diverses séances avec les communes et les chargés communaux de sécurité, d’autres actions pourront encore être envisagées.»

Formations renforcées

Comme déjà communiqué, plusieurs mesures ont déjà été prises par l’Etat du Valais pour soutenir les chargés des contrôles, dans leur mission quotidienne. Un formulaire a notamment été élaboré. Il permet aux propriétaires/gérants de lieux publics d’effectuer des auto-contrôles en matière de sécurité, notamment incendie.

Les formations destinées aux chargés communaux de sécurité seront également prochainement renforcées. Enfin, une plateforme informatique visant à faciliter le suivi des contrôles à effectuer par les communes sera développée.