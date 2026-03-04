DE
Eric Bonvin va bientôt partir
L'Hôpital du Valais doit se trouver un nouveau directeur

Après 14 ans à la tête de l'Hôpital du Valais, Eric Bonvin va quitter son poste pour prendre sa retraite. Le successeur sera nommé d'ici le premier semestre 2026, annonce l'institution dans un communiqué.
Publié: il y a 32 minutes
L'actuel directeur général de l'Hôpital du Valais Eric Bonvin a fait valoir son droit à la retraite. Il quittera ses fonctions le 31 décembre (photo d'archives).
Photo: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le directeur général de l'Hôpital du Valais depuis juin 2012, Eric Bonvin, va bientôt quitter ses fonctions. Le professeur fait valoir son droit à la retraite.

Avant d'assumer la fonction de directeur général de l'Hôpital du Valais, Eric Bonvin a été directeur du Centre hospitalier du Chablais et médecin-directeur des Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR) à Monthey entre 2006 et 2012. Médecin spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, le sexagénaire est un spécialiste des questions de planification et de gestion de la santé mentale, d’éthique de la relation thérapeutique et des soins ainsi que des médecines complémentaires sous leurs aspects sociaux, politiques et éthiques. Il a été nommé professeur titulaire de l’UNIL au Département de psychiatrie du CHUV en août 2011.

En prévision de son départ, l’Hôpital du Valais a mis au concours le poste de directeur général au début de l'année. Le successeur d'Eric Bonvin devrait être connu durant le premier semestre 2026, précise l'établissement, dans un communiqué diffusé mercredi.

