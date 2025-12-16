DE
Les travaux prévus en 2028
Le Valais débloque 4 millions pour l'hôpital de Malévoz

Le Grand Conseil valaisan accorde un cautionnement de 4 millions de francs à l'Hôpital du Valais. Ce financement permettra d'étudier la rénovation de l'hôpital psychiatrique de Malévoz à Monthey, avec un début des travaux prévu en 2028.
Publié: 11:00 heures
Le Grand Conseil valaisan a accordé mardi à l'Hôpital du Valais (HVS) un cautionnement de 4 millions de francs. Ce montant doit permettre de financer les études et le concours d'architecture en lien avec la rénovation de l'hôpital psychiatrique de Malévoz, à Monthey.

Le 16 avril, le Conseil d'Etat a chargé l'HVS de lui soumettre le programme du concours d'architecture pour la modernisation du site hospitalier chablaisien. Le 5 août, l'HVS a transmis au Département de la santé, de l'action sociale et de la culture (DSSC) une requête de cautionnement pour le financement des études détaillées du concept «Extension de l'Hôpital Monthey-Malévoz». Le projet consiste à créer quatre unités de psychiatrie générale aiguë de 18 lits chacune pour un total de 72 lits.

L'objectif de cette demande est d'assurer le financement des différentes phases d'étude du projet, afin d'obtenir un devis présentant une précision des coûts à +/-10 %. L'HVS devra ensuite transmettre au canton une nouvelle demande de cautionnement d'objet pour la réalisation des travaux.

Moderniser et assainir

Dans le but de financer le concours d'architecture, les études de faisabilité, la conception architecturale, les analyses techniques et financières ainsi que les démarches administratives pour l'obtention des autorisations de construire,«un crédit d'étude doit être accordé, sous forme de cautionnement,en faveur de l'HVS», avait résumé le Conseil d'Etat dans son message au Parlement.

«Afin de répondre aux difficultés psychologiques et psychiatriques que rencontre une partie de la population valaisanne, il est indispensable que le site de Malévoz soit modernisé et assaini selon le calendrier établi et que les travaux puissent débuter début 2028», a estimé Carole Morisod (Les Vert-e-s) lors des débats.

«Il nous faut accorder ce cautionnement à l'hôpital de Malévoz, afin de lui permettre de pouvoir répondre aux défis de demain», a souligné, de son côté David Mariétan (Le Centre du Valais romand). Au vote, le Grand Conseil a accepté ce cautionnement par 121 voix contre 8. Seule, l'UDC du Haut-Valais a voté contre.

Ce cautionnement désormais validé, l'HVS va pouvoir lancer le concours d'architecture, dont le début du processus est prévu au cours du premier semestre 2026. Le démarrage des travaux est envisagé pour le début de l'année 2028, après que le Parlement aura octroyé le cautionnement d'objet pour les nouvelles constructions, à ce stade planifié pour la session parlementaire de novembre 2027.

