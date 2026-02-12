DE
FR

Un «rôle unique» depuis 60 ans
La Foire du Valais devient patrimoine culturel immatériel du canton

La Foire du Valais, événement annuel depuis 1960, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel du canton. Une reconnaissance officielle pour son rôle unique dans la vie du canton.
Publié: il y a 39 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
1/2
La Foire du Valais est désormais reconnue comme élément du patrimoine culturel immatériel du canton.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Traditionnel rendez-vous automnal, la Foire du Valais est désormais inscrite en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel du canton du Valais. Une distinction qui souligne «le rôle unique» que joue l'événement depuis plus de six décennies.

A lire aussi
Carole Moos nommée à la tête de la Foire du Valais et de myexpo
Elle succède à Samuel Bonvin
Carole Moos nommée à la tête de la Foire du Valais et de myexpo
La foire agricole de St-Gall réunit pas moins de 335'000 personnes
L'organisation aux anges
La foire agricole de St-Gall réunit pas moins de 335'000 personnes

Il s'agit «d'une reconnaissance officielle de la richesse et de l'importance de cette pratique», ont relevé les organisateurs réunis jeudi matin à Martigny devant la presse. «Etre inscrit à ce patrimoine signifie que la tradition est profondément ancrée dans la communauté, qu'elle fait partie de son identité et qu'elle est activement préservée pour les générations futures», ont-ils poursuivi.

Le patrimoine culturel immatériel cantonal liste les pratiques, savoir-faire et traditions vivantes qui contribuent à l'identité d'une communauté. Pour l'Association de la Foire, l'événement est ainsi «un projet collectif, au service de son territoire et de ses habitants» depuis sa création en 1960, sous le nom de Comptoir de Martigny. La Foire accueille près de 250'000 visiteurs chaque automne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus