L'organisation aux anges
La foire agricole de St-Gall réunit pas moins de 335'000 personnes

La 82e édition de l'Olma, la foire agricole de Saint-Gall, a attiré 335'000 visiteurs. Malgré une légère baisse de fréquentation et un incident ayant blessé un enfant, les organisateurs dressent un bilan positif. Le Valais était l'invité d'honneur cette année.
La foire a été marquée par un incident impliquant des bovins.
Photo: Andreas Becker
ATS Agence télégraphique suisse

Pas moins de 335'000 personnes ont pris part à l'Olma, la foire agricole de St-Gall. Les organisateurs tirent un bilan positif de cette 82e édition, malgré une légère baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière et un incident ayant blessé deux enfants.

Trois bovins se sont échappés mercredi du parc d'exposition. Ils ont blessé deux enfants dans leur fuite. L'un des animaux a été abattu et une enquête a été ouverte. Aucun autre incident majeur n'a été signalé. La police municipale fait état de huit interpellations de personnes agressives et neuf incidents liés à des voies de fait.

Le Valais a été l'invité d'honneur cette année. Schwyz prendra le relais l'année prochaine. La 83e édition de la plus grande foire agricole de Suisse se tiendra du 8 au 18 octobre 2026.

