L'avenir de la grotte du glacier du Rhône s'assombrit. Le Conseil d'Etat du Valais exige la fermeture du site touristique, jugé incompatible avec la protection des plaines alluviales d'importance nationale.

Coup de massue pour la grotte touristique du glacier du Rhône

Coup de massue pour la grotte touristique du glacier du Rhône

ATS Agence télégraphique suisse

L'avenir de la grotte touristique du glacier du Rhône est incertain. Le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours de l'exploitant contre une décision ordonnant la remise en état du site et la cessation de son exploitation.

Cette information révélée par la RTS a été confirmée samedi à Keystone-ATS par l'Etat du Valais. L’exploitant a trente jours pour faire recours au Tribunal cantonal. L'effet suspensif a été levé, mais en cas de recours, l'exploitant peut demander sa restitution.

A ce stade, l'exploitation du site n'est donc matériellement plus possible, précise l'Etat du Valais. Samedi, aucune information de fermeture temporaire ne figurait sur le site internet destiné aux visiteurs du glacier.

Supprimer la grotte de glace?

Le Conseil d'Etat estime que la construction d'une grotte de glace d'une taille non-négligeable ainsi que l'installation de bâches sur le glacier sont soumises à un permis de construction. En l'occurrence, les installations étant situées dans une zone de protection des plaines alluviales d'importance nationale, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une autorisation.

L'exploitation touristique de cette grotte est dans le viseur des associations écologistes depuis plusieurs années. Début août, une pétition munie de plus de 10'000 signatures avait été déposée. Le texte demandait de protéger le glacier, de supprimer la grotte de glace ouverte aux touristes et de mettre un terme à l'entrée payante sur le glacier.