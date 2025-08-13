DE
FR

Justice en Valais
Condamné, un proxénète roumain sera expulsé

Un homme de 36 ans a été condamné à 33 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal valaisan pour encouragement à la prostitution et d'autres délits. Il est expulsé de Suisse pour 7 ans, une peine réduite par rapport au jugement de première instance.
Publié: 14:03 heures
|
Dernière mise à jour: 14:05 heures
Le Tribunal cantonal valaisan a décidé d'expulser de Suisse, le ressortissant roumain qu'elle a condamné (photo d'illustration).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

Un Roumain de 36 ans a été condamné par le Tribunal cantonal valaisan (TC) à 33 mois de prison ferme. L'homme a été reconnu coupable d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent et de tentatives de contrainte. Il est expulsé de Suisse pour 7 ans.

En première instante, le Tribunal de Martigny l'avait condamné à 46 mois ferme et à 10 ans d'expulsion. Le TC a réduit sa peine, considérant «que les premiers juges avaient méconnu le principe d’aggravation de la peine, applicable en cas de concours d’infractions.»

Entre mars 2023 et avril 2024, l'accusé avait convaincu de jeunes femmes roumaines, avec qui il entretenait des relations intimes, de quitter leur pays pour venir en Suisse pour s'adonner à la prostitution. Afin de les convaincre, il leur a fait miroiter la possibilité de gagner beaucoup d'argent pour leur permettre de soutenir financièrement leurs familles restées au pays. Le Roumain n'hésitait pas à menacer ces femmes afin de faire pression sur elles. Devant le TC, le 15 juillet, l'homme avait reconnu les faits dans deux cas.

