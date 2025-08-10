DE
FR

Une ribambelle de stars
Le Venoge Festival fête ses 30 ans et ouvre ses portes mercredi

Le Venoge Festival célèbre son 30e anniversaire à Penthaz du 13 au 16 août. Jason Derulo, Mika, IAM et Sean Paul figurent parmi les têtes d'affiche. Plus de 40 artistes se produiront sur trois scènes, avec un budget de 5,5 millions de francs.
Publié: il y a 14 minutes
Partager
Écouter
Actuellement, seule la soirée de samedi est complète.
Photo: dr
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Venoge Festival débute mercredi à Penthaz (VD). Pour son 30e anniversaire, du 13 au 16 août, la manifestation fait notamment monter sur scène Mika, Sean Paul, Bigflo & Oli, Gazo, IAM, UB40, Eddy de Pretto ou encore Sheila. Pour l'instant, seule la soirée de samedi est complète.

A lire aussi
Tout le monde ne pourra pas aller à la plus grosse soirée urbaine de l'été!
Publireportage
Qui ne pourra pas y aller?
GAZO, SCH, Jok’Air… une seule date: 13 août à Penthaz
«Pendant longtemps, j’avais l’impression de ne pas mériter ma place»
Interview
Le MC Jiggy Jones se confie
«Pendant longtemps, j’avais l’impression de ne pas mériter ma place»

C'est toutefois le nom de Jason Derulo qui trône en haut de l'affiche de cette édition 2025. Et pour cause, l'Américain se produira pour la première fois en Suisse romande. Qualifié de «véritable hitmaker» par les organisateurs, la star du RnB cumule plus de 250 millions de singles vendus avec des titres comme «Whatcha Say», «Talk Dirty» ou «Want to Want Me».

Jason Derulo proposera vendredi soir une soirée «à l'esprit pop, électro, festif et grand public», promettent les organisateurs. Les rappeurs toulousains Bigflo & Oli seront aussi en vedette durant la même soirée. Tout comme les pionniers du hip-hop suisse, Sens Unik, qui ont annoncé leur retour sur scène après quinze ans d'absence.

Soirée «revival»

Samedi soir, la pop de Mika résonnera à Penthaz. Les vétérans d'IAM seront aussi de la partie, tout comme Eddy de Pretto. Plusieurs artistes suisses défileront également, à l'image de Nuit Incolore, Flèche Love ou Mosimann. Cette soirée est «sold out».

Comme chaque année, le Venoge Festival aura droit à sa soirée «revival» le jeudi. Au menu: le roi du dancehall Sean Paul, UB40 et l'icône française des années yéyé Sheila. Sans oublier aussi le vétéran planant Plastic Bertrand. Quant à la soirée inaugurale du mercredi, elle se veut «100% Urban» avec les rappeurs Gazo, SCH, Franglish ou encore Jok'Air. La Valaisanne KT Gorique montera aussi sur scène.

En tout, plus de 40 artistes sont attendus sur les trois scènes du festival du Gros-de-Vaud, dont le budget atteint 5,5 millions de francs. La manifestation avait attiré 42'000 spectateurs en 2024. L'année record remonte à 2022 avec 43'000 visiteurs, mais le festival s'étalait alors sur cinq soirs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la