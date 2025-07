Mercredi 13 août à Penthaz, le Venoge Festival ouvre avec une soirée 100% rap francophone en plein air. GAZO, SCH, Jok’Air, Luidji, KT Gorique et d’autres stars de la scène urbaine seront là. Mais attention : il ne reste plus beaucoup de billets...

Le Venoge Festival s’ouvre cette année avec un coup de tonnerre : une soirée urbaine monumentale qui va faire trembler la région lausannoise! Ce mercredi 13 août, place aux géants du rap francophone. Sur scène : GAZO, SCH, Jok’Air, Luidji, Franglish, KT Gorique et Sakage. Autant dire que la crème de la scène actuelle se donne rendez-vous pour une nuit 100 % urbaine qui s’annonce explosive.

Des beats lourds, des textes acérés, une énergie survoltée et un public prêt à tout donner : c’est LA soirée rap de l’été en Suisse romande! Et c’est au Venoge Festival, à 15 minutes de Lausanne.

Ce qui rend ce line-up encore plus fou ? La diversité des styles et des flows : entre trap, drill, RnB et rap conscient, chacun des artistes apporte sa couleur, son histoire, son ambiance. Le tout dans un cadre festif, accessible, et à taille humaine.

Mais attention : les billets pour cette soirée d'ouverture partent vite, très vite même. Certains créneaux pourraient être sold-out avant même l'ouverture du festival. Alors si tu veux en être, il ne faut plus attendre.

