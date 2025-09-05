Une femme a perdu la vie dans un tragique accident de baignade au lac de Bienne, rapporte la police cantonale bernoise. Malgré l'arrivée des secours, elle est décédée à l'hôpital.

Une femme perd la vie dans un accident de baignade à Bienne

Une femme perd la vie dans un accident de baignade à Bienne

Secourue par des passants

Une femme a perdu la vie dans un tragique accident de baignade au lac de Bienne. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro Journaliste

Une femme perd la vie dans un accident de baignade au lac de Bienne, rapporte la police cantonale bernoise ce vendredi 5 septembre.

Mercredi après-midi, des passants ont secouru une femme inconsciente à Sutz, dans le lac.

Malgré sa prise en charge immédiate par les secours, elle est décédée à l'hôpital le lendemain. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances du drame.