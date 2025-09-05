DE
FR

Secourue par des passants
Une femme perd la vie dans un accident de baignade à Bienne

Une femme a perdu la vie dans un tragique accident de baignade au lac de Bienne, rapporte la police cantonale bernoise. Malgré l'arrivée des secours, elle est décédée à l'hôpital.
Publié: 11:59 heures
Partager
Écouter
Une femme a perdu la vie dans un tragique accident de baignade au lac de Bienne. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Une femme perd la vie dans un accident de baignade au lac de Bienne, rapporte la police cantonale bernoise ce vendredi 5 septembre. 

A lire aussi
Un baigneur perd la vie dans le lac de Bienne
Sorti de l'eau inconscient
Un baigneur perd la vie dans le lac de Bienne
Une femme meurt en nageant dans l'Aar à Soleure
Problème médical soupçonné
Une femme meurt en nageant dans l'Aar à Soleure

Mercredi après-midi, des passants ont secouru une femme inconsciente à Sutz, dans le lac. 

Malgré sa prise en charge immédiate par les secours, elle est décédée à l'hôpital le lendemain. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances du drame. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus