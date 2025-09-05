Une femme perd la vie dans un accident de baignade à Bienne

Une femme a perdu la vie dans un tragique accident de baignade au lac de Bienne. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Luisa GambaroJournaliste
Une femme perd la vie dans un accident de baignade au lac de Bienne, rapporte la police cantonale bernoise ce vendredi 5 septembre.
Mercredi après-midi, des passants ont secouru une femme inconsciente à Sutz, dans le lac.
Malgré sa prise en charge immédiate par les secours, elle est décédée à l'hôpital le lendemain. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances du drame.
